© EU
Angela Merkel.

Merkel dementerar att hon vill bli president

Publicerad 12 februari 2026 kl 16.52

Utrikes. Angela Merkel avfärdar uppgifterna om att hon skulle göra politisk comeback som Tysklands president, rapporterar Focus. Genom en talesperson svarar den tidigare förbundskanslern kort:
– Nein.

Spekulationerna tog fart efter att Bild rapporterat om rykten i CDU-kretsar om att Merkel skulle kunna föreslås som kandidat i presidentvalet 2027.

Enligt tidningen ska det ha diskuterats som en möjlig strategi från De gröna.

Merkel, som lämnade politiken efter förbundsdagsvalet 2021, är fortfarande populär bland många CDU-väljare. Ett förslag om henne skulle kunna sätta nuvarande förbundskanslern Friedrich Merz i en svår sits. De två har en lång historia av interna motsättningar inom partiet.

Bakom kulisserna uppges CDU-ledningen i första hand överväga två andra namn: utbildningsminister Karin Prien och förbundsdagens talman Julia Klöckner. En kandidatur för Klöckner beskrivs som kontroversiell bland SPD och De gröna på grund av hennes närhet till Merz.

Presidentvalet hålls av den så kallade Förbundsförsamlingen och måste enligt tysk lag äga rum senast den 16 februari 2027. Den sittande presidenten Frank-Walter Steinmeier kan inte ställa upp igen efter två mandatperioder.

