Misstänkt Kirk-mördare bodde med transvestit

Partnern uppges ha varit fullt samarbetsvillig i utredningen och är i nuläget inte misstänkt för något brott. FBI har beslagtagit datorer och andra bevis från parets gemensamma lägenhet i Saint George, Utah.

– Det är mycket tydligt för oss och utredarna att det här var en person som var djupt indoktrinerad med politisk vänsterideologi, säger Utahs guvernör Spencer Cox till Wall Street Journal.

Skjutningen inträffade på onsdagen vid Utah Valley University där Kirk höll sin debatt ”Prove me wrong”. Publiken fick ställa frågor och en av de första handlade om transpersoner och masskjutningar.

– Just då kom skottet. Han föll till sin vänstra sida och alla duckade och började skrika och springa, säger ögonvittnet Jason Chaffetz till Fox News.

Charlie Kirk avled omedelbart. Tyler Robinson greps på fredagen.

Utredarna fann kulor med inristade antifascistiska texter. En av de avfyrade patronerna bar texten: ”Notices bulges. OWO what’s this?”.

Bland de oavfyrade hittades meddelanden som ”Hey, fascist! Catch!”, ”Oh, Bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao” samt ”If you read this you are gay LMAO”.

FBI fortsätter nu att analysera Robinsons digitala spår och de uppgifter som säkrats i bostaden. Partnern är fortsatt förhörd men inte misstänkt.