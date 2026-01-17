© Sentinel_Corps/flickr
 

Mjölk dyrare än läsk med Sveriges nya priser

Publicerad 17 januari 2026 kl 17.35

Ekonomi. När priserna nu fortsätter att öka i Sverige under vintern har hushållens matvanor förändrats. Bland annat lönar det sig att dricka läsk istället för mjölk.

Dela artikeln

Under inflationsåren blev läsk billigare än mjölk och konsumtionen av frukt, grönsaker och fisk minskade, enligt forskare vid Lunds universitet.

Livsmedelspriserna steg med omkring 25 procent under 2022–2023.

– Senast det skedde var under Koreakriget på 1950-talet, säger nationalekonomen Jonas Nordström till SVT.

Konsumenterna valde bort dyrare livsmedel och utvecklingen kan påverka folkhälsan på sikt, tror han.

– Tittar vi på literpriset så gick mjölk om literpriset på läsk, säger Jonas Nordström.

Anrika hotellet fick nya ägare – blev våldtäkts- och kidnappningsbas

Efter irakiska familjens köp av Skänninge stadshotell. Ägaren hyllades som lokalhjälte – åtalas nu för människorov, flickvåldtäkt, i lokalerna.0 Plus

Gruppvåldtäkten i Frölunda

Barn gruppvåldtogs i skogen – hon yrkade inte på utvisning

Åklagaren vägrar förklara beslutet att låta våldtäktsmännen stanna. "Jag kan inte gå in närmare på skälen."0 Plus

MP:s språkrörskandidat lämnade svenske mannen – flyttade ihop med afghan

Svarar såhär när Fria Tider ringer upp. Här är tvåbarnsmammans nya liv efter skilsmässan.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Trump överväger strafftullar på länder som kritiserar invasion av Grönland

Nya beskedet. "Jag kan införa tullar på länder som inte går med på Grönland".0 

Ekonominyheter

Guld- och silverpriser på nya rekordnivåer

Tillgångarna fortsätter att rusa.. Spänningar mellan Trump och Fed driver på.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.