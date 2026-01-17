Mjölk dyrare än läsk med Sveriges nya priser

Under inflationsåren blev läsk billigare än mjölk och konsumtionen av frukt, grönsaker och fisk minskade, enligt forskare vid Lunds universitet.

Livsmedelspriserna steg med omkring 25 procent under 2022–2023.

– Senast det skedde var under Koreakriget på 1950-talet, säger nationalekonomen Jonas Nordström till SVT.

Konsumenterna valde bort dyrare livsmedel och utvecklingen kan påverka folkhälsan på sikt, tror han.

– Tittar vi på literpriset så gick mjölk om literpriset på läsk, säger Jonas Nordström.