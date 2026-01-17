Kreml: "Ryssland anser att Grönland tillhör Danmark"

Uttalandet görs mot bakgrund av USA:s ökade intresse för Grönland, skriver brittiska Independent.

– Ryssland anser att Grönland tillhör Danmark, och säkerhetssituationen kring ön är ”extraordinär” enligt internationell rätt, säger Kreml i ett uttalande.

– Västerländska länder anklagar Ryssland och Kina för att utgöra ett hot mot Grönland, men dessa påståenden präglas av dubbla måttstockar, säger Kreml.

USA:s president Donald Trump har återigen uttryckt intresse för att förvärva Grönland.

– Jag kommer inte att ge upp några alternativ för att förvärva Grönland, säger Trump och framhåller öns betydelse för USA:s ”nationella säkerhet”.

Utspelet har mött starkt motstånd i Europa.

– Ett försök från en Nato-medlem att ta över en annan medlems territorium vore en politisk katastrof och skulle underminera alliansens grundläggande solidaritet, säger Polens premiärminister Donald Tusk.