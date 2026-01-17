© TASS
 

Kreml: "Ryssland anser att Grönland tillhör Danmark"

Publicerad 17 januari 2026 kl 13.01

Utrikes. Ryssland säger sig betrakta Grönland som danskt territorium, samtidigt som Moskva avfärdar västerländska påståenden om ryska och kinesiska hot mot ön.

Dela artikeln

Uttalandet görs mot bakgrund av USA:s ökade intresse för Grönland, skriver brittiska Independent.

– Ryssland anser att Grönland tillhör Danmark, och säkerhetssituationen kring ön är ”extraordinär” enligt internationell rätt, säger Kreml i ett uttalande.

– Västerländska länder anklagar Ryssland och Kina för att utgöra ett hot mot Grönland, men dessa påståenden präglas av dubbla måttstockar, säger Kreml.

USA:s president Donald Trump har återigen uttryckt intresse för att förvärva Grönland.

– Jag kommer inte att ge upp några alternativ för att förvärva Grönland, säger Trump och framhåller öns betydelse för USA:s ”nationella säkerhet”.

Utspelet har mött starkt motstånd i Europa.

– Ett försök från en Nato-medlem att ta över en annan medlems territorium vore en politisk katastrof och skulle underminera alliansens grundläggande solidaritet, säger Polens premiärminister Donald Tusk.

