© FT BILD/ARKIV
 

S svänger – öppnar för att klippa gängtoppars pass

Publicerad 16 januari 2026 kl 12.16

Inrikes. Socialdemokraterna ändrar linje och ställer sig nu bakom Tidöpartiernas förslag om att ändra grundlagen så att svenskt medborgarskap ska kunna återkallas för gängledare som döms för brott som allvarligt skadar Sveriges "vitala intressen".

Dela artikeln

Partiet sade tidigare nej till förslaget i grundlagskommittén och pekade då på att formuleringen om "vitala intressen" var för otydlig.

Men nu accepterar S skrivningen och öppnar därmed för en grundlagsändring.

– Gängkriminaliteten kryper in i våra system, i domstolar, i politiska partier och annat, och då behöver vi få till en lagstiftning, säger riksdagsledamoten Amalia Rud Stenlöf (S) till Ekot.

Hon uppger att omsvängningen hänger ihop med att Tidöpartierna, efter påtryckningar, ska ha förtydligat att internationella konventioner ska följas. Regeringen delar dock inte bilden av att någon kursändring gjorts.

– Det är klart att vi välkomnar ett så brett stöd som möjligt, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Asylaktivist riskerar 25 års fängelse

51-åringen försörjer sig på sin godhet. Men nu är det slut på det hela.0 Plus

Är det här Hitler – tio år efter hans död?

CIA jagade naziledaren i Sydamerika – långt efter "självmordet" i bunkern. Det visar hemliga dokument som nu för första gången offentliggörs.0 Plus

Bubblan Sverige

Två miljoner svenskar försörjer resten

Skandalsiffror över andelen skattefinansierade invånare i ny rapport. Nästan ingen i landet har ett hederligt – icke skattefinansierat – jobb.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Kremls Grönlands-prognos: "De kommer skita i byxorna och ge upp"

Medvedevs hån mot europeiska politikerna. "Vad ska de göra? Kidnappa USA:s president? Atombomba USA?"0 

Ekonominyheter

Guld- och silverpriser på nya rekordnivåer

Tillgångarna fortsätter att rusa.. Spänningar mellan Trump och Fed driver på.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.