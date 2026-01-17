USA inför strafftullar på Sverige för att ha kritiserat invasion av Grönland

Trump tillkännager nu en tull på 10 procent på Truth Social – riktad mot Danmark, Norge, Sverige, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Finland – som kommer att höjas till 25 procent den 1 juni, om inte Grönland säljs till USA.

Uttalandet är det senaste i en serie utspel där tullar lyfts som påtryckningsmedel.

– Jag kan införa tullar på länder som inte går med på Grönland, eftersom vi behöver Grönland för nationell säkerhet, sade Trump tidigare vid ett hälsoevenemang i Vita huset.

Tullhotet kom upp under ett möte om investeringar i sjukvård på landsbygden, där presidenten återkom till hur han tidigare pressat europeiska ledare med hot om tullar på läkemedel.

– Det skulle jag kunna göra med Grönland också, säger Donald Trump.