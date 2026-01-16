Krigshetsare gav sin fredsprismedalj till Trump

María Corina Machado, oppositionsledare i Venezuela och mottagare av Nobels fredspris 2025, har överlämnat sin fredsprismedalj till USA:s president Donald Trump efter ett möte i Vita huset.

Gåvan överlämnades trots att Trump själv avfärdar Machado som möjlig ledare för Venezuela efter att Trump låtit kidnappa president Nicolás Maduro och meddelat att USA "tar över" det sydamerikanska landets olja.

Efter mötet skriver Donald Trump på Truth Social att Machado lämnat över medaljen till honom och beskriver det som en ”fantastisk gest av ömsesidig respekt”.

Enligt uppgifter till amerikanska medier kommer presidenten att behålla medaljen – trots att Nobelstiftelsen tidigare slagit fast att ett fredspris inte kan överlåtas.

På bilder från Vita huset syns Machado bredvid Trump, som håller en inramad tavla med medaljen och en dedikation. Där står att gåvan är ett uttryck för tacksamhet ”å det venezuelanska folkets vägnar” och för Trumps ”principiella och beslutsamma agerande för att säkra ett fritt Venezuela”.

Machado bekräftade själv efter mötet att hon erbjudit medaljen till Trump.

Samtidigt markerar Vita huset att mötet inte innebär något politiskt stöd. Presidentens pressekreterare Karoline Leavitt uppger att Trumps syn inte har förändrats och att han fortsatt anser att Machado saknar tillräckligt stöd för att leda Venezuela.

Bakgrunden är den dramatiska utvecklingen i Venezuela efter USA:s militära ingripande och gripandet av Nicolás Maduro tidigare i januari. Trump har därefter signalerat en vilja att samarbeta med interimsledaren Delcy Rodríguez, som var vicepresident under Maduro, och haft sitt första telefonsamtal med henne i veckan.

María Corina Machados har länge visat ett öppet stöd för en amerikansk intervention i Venezuela. Hon har vid upprepade tillfällen uppmanat USA att använda militärt våld mot landet – så att hon själv kan ta över makten.

– Militär upptrappning kan vara den enda vägen. USA kan behöva ingripa direkt, sade Machado den 30 oktober 2025.

Machado har även kallat Vita husets utomrättsliga dödsattacker mot civila fartyg för "berättigade" och "visionära" – och samtidigt hyllat Israels krigföring i Gaza, där tiotusentals barn systematiskt dödats.

Redan 2014 förklarade den blivande fredspristagaren sin linje inför USA:s kongress:

– Den enda återstående vägen är att använda våld.