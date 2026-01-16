© ANI
Fredspristagaren María Corina Machado är bland anat känd för citatet: "Den enda återstående vägen är att använda våld."

Krigshetsare gav sin fredsprismedalj till Trump

Publicerad 16 januari 2026 kl 15.47

Utrikes. Liberalen María Corina Machado fick Nobels fredspris efter att ha uppmanat USA att militärt invadera hennes land Venezuela och störta den valda regeringen så att hon själv kan ta över makten. Nu har hon skänkt bort sin medalj till USA:s president Donald Trump – som blev väldigt besviken över att han inte själv fick priset.

Dela artikeln

María Corina Machado, oppositionsledare i Venezuela och mottagare av Nobels fredspris 2025, har överlämnat sin fredsprismedalj till USA:s president Donald Trump efter ett möte i Vita huset.

Gåvan överlämnades trots att Trump själv avfärdar Machado som möjlig ledare för Venezuela efter att Trump låtit kidnappa president Nicolás Maduro och meddelat att USA "tar över" det sydamerikanska landets olja.

Efter mötet skriver Donald Trump på Truth Social att Machado lämnat över medaljen till honom och beskriver det som en ”fantastisk gest av ömsesidig respekt”.

Enligt uppgifter till amerikanska medier kommer presidenten att behålla medaljen – trots att Nobelstiftelsen tidigare slagit fast att ett fredspris inte kan överlåtas.

På bilder från Vita huset syns Machado bredvid Trump, som håller en inramad tavla med medaljen och en dedikation. Där står att gåvan är ett uttryck för tacksamhet ”å det venezuelanska folkets vägnar” och för Trumps ”principiella och beslutsamma agerande för att säkra ett fritt Venezuela”.

Machado bekräftade själv efter mötet att hon erbjudit medaljen till Trump.

Samtidigt markerar Vita huset att mötet inte innebär något politiskt stöd. Presidentens pressekreterare Karoline Leavitt uppger att Trumps syn inte har förändrats och att han fortsatt anser att Machado saknar tillräckligt stöd för att leda Venezuela.

Bakgrunden är den dramatiska utvecklingen i Venezuela efter USA:s militära ingripande och gripandet av Nicolás Maduro tidigare i januari. Trump har därefter signalerat en vilja att samarbeta med interimsledaren Delcy Rodríguez, som var vicepresident under Maduro, och haft sitt första telefonsamtal med henne i veckan.

María Corina Machados har länge visat ett öppet stöd för en amerikansk intervention i Venezuela. Hon har vid upprepade tillfällen uppmanat USA att använda militärt våld mot landet – så att hon själv kan ta över makten.

– Militär upptrappning kan vara den enda vägen. USA kan behöva ingripa direkt, sade Machado den 30 oktober 2025.

Machado har även kallat Vita husets utomrättsliga dödsattacker mot civila fartyg för "berättigade" och "visionära" – och samtidigt hyllat Israels krigföring i Gaza, där tiotusentals barn systematiskt dödats.

Redan 2014 förklarade den blivande fredspristagaren sin linje inför USA:s kongress:

– Den enda återstående vägen är att använda våld.

Asylaktivist riskerar 25 års fängelse

51-åringen försörjer sig på sin godhet. Men nu är det slut på det hela.0 Plus

Är det här Hitler – tio år efter hans död?

CIA jagade naziledaren i Sydamerika – långt efter "självmordet" i bunkern. Det visar hemliga dokument som nu för första gången offentliggörs.0 Plus

Bubblan Sverige

Två miljoner svenskar försörjer resten

Skandalsiffror över andelen skattefinansierade invånare i ny rapport. Nästan ingen i landet har ett hederligt – icke skattefinansierat – jobb.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Amerikansk kritik när Sverige släpper ut gruvhålsafghanen

Amerikanska UD:s attack mot Tidöpartierna. "Om er regering brydde sig om kvinnors trygghet skulle de ha en annan invandringspolitik."0 

Ekonominyheter

Guld- och silverpriser på nya rekordnivåer

Tillgångarna fortsätter att rusa.. Spänningar mellan Trump och Fed driver på.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.