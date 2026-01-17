© FT BILD
 

Pedofilens jobb under samhällstjänsten: Ordna barnkalas

Publicerad 17 januari 2026 kl 11.32

Inrikes. En man avtjänade samhällstjänst genom att anordna barnkalas samtidigt som han utreddes för nya brott – i form av pedofili. Fallet väcker kritik mot hur Kriminalvården placerar dömda personer i verksamheter med barn, rapporterar SVT.

En 35-årig homosexuell pedofil avtjänade under åtta månader sin samhällstjänst på ett e-sportcenter i Skåne där han bland annat hjälpte till vid barnkalas.

Samtidigt utreddes han av polis för flera våldtäkter och sexuella övergrepp mot pojkar. Mannen dömdes senare till sex års fängelse för flera grova sexualbrott mot barn.

Mannen hade ett omfattande brottsregister med bland annat narkotika- och dopingbrott samt försök till rån. Trots detta dömdes han till samhällstjänst efter att domstolen bedömt att han ville bryta med sitt tidigare liv.

Under tiden fick mannen kontakt med flera pojkar via Snapchat, vilket senare ledde till åtal för bland annat våldtäkter och sexuella övergrepp mot barn.

– Det är ju under all kritik. Det låter som att han hade hög risk för återfall, säger psykologen och experten på sexuellt våld Ulla Thorslund, till SVT.

Åklagaren uppger att information om pågående förundersökningar inte automatiskt delas med Kriminalvården.

