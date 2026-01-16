Efter fyra års jakt: William Suso gripen på Arlanda

Skjutningen inträffade den 1 januari 2021 när en man blev beskjuten utanför en tvättstuga. Offret träffades av flera skott i bland annat benen och magen.

En av gärningsmännen greps och dömdes senare, medan den andre undkom.

Den misstänkte som höll sig undan identifierades som William Suso. Enligt uppgifter har han kopplats till Hagsätranätverket och varit internationellt efterlyst i omkring fyra år, bland annat via Interpol.

Under fredagen greps han på Arlanda efter att ha förts dit under eskort av turkisk polis, enligt uppgifter till Aftonbladet.

Åklagare Daniel Insulander bekräftar att ett gripande skett på Arlanda men vill inte kommentera ärendet i övrigt.

Samma dag greps även en annan svensk medborgare på Arlanda. Den 31-årige mannen hade deporterats från Dubai och misstänks för bland annat grov narkotikabrottslighet.

– Den gripne har varit drivande i nätverk som är baserade i Västsverige, nätverk med stort våldskapital, säger Anders Wiberg, chef för polisens internationella enhet, i ett pressmeddelande.

Polisen uppger att närmare 300 svenska medborgare gripits utomlands det senaste året, däribland flera högt uppsatta i kriminella nätverk.