Vera och Noah vanligaste namnen hos nyfödda

Publicerad 20 januari 2026 kl 11.36

Inrikes. Vera är det mest populära flicknamnet i Sverige och Noah behåller förstaplatsen bland pojknamnen. Det visar Skatteverkets nya statistik över tilltalsnamn för barn födda 2025.

Bland flickorna klättrar Vera från femte till första plats. Under året har 605 flickor fått namnet. Förra årets etta Alma tappar och hamnar nu på sjätte plats.

Andra tydliga förändringar är att Astrid avancerar från åttonde till andra plats, medan Freja går från elfte till sjunde.

Hos pojkarna fortsätter Noah att dominera. Totalt har 640 pojkar fått namnet, som länge varit ett av de mest populära. Hugo tar över andraplatsen med 566 nyfödda, medan fjolårets tvåa William faller till åttonde plats.

Även Alfred ökar kraftigt och går från plats 12 till 5.

Statistiken visar också tydliga trender. Korta, klassiska namn från sekelskiftet fortsätter att öka i popularitet bland flickor, medan flera av de vanligaste pojknamnen har anglosaxiskt ursprung.

Vissa namn har gjort stora kliv uppåt under året. Bland flickor ökar Minou, Flora och Vilda tydligt, medan Fred, Mateo och Truls klättrar bland pojknamnen. Samtidigt minskar namn som Emelie, Hana och Helmi bland flickor samt Måns, Hampus och Ahmed bland pojkar.

Totalt har över 86.000 namn registrerats för barn födda under 2025. Eftersom föräldrar har upp till tre månader på sig att anmäla förnamn är statistiken ännu inte helt komplett. Slutliga siffror väntas först i juni.

Mest populära pojknamnen 2025
1. Noah
2. Hugo
3. Liam
4. Nils
5. Alfred

Mest populära flicknamnen 2025
1. Vera
2. Astrid
3. Olivia
4. Alice
5. Elsa

Källa: Skatteverket

