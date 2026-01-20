Bakgrunden är enligt polisen att "samhället förändras" och att myndigheten vill anpassa sig till den utvecklingen.

– Samhället förändras och vi inom polisen måste anpassa oss efter de förändringarna, säger polisen Boxiao ”Bosse” Pan till SVT Nyheter Stockholm.

– Det är för att spegla samhället.

Tidigare har Polismyndigheten försökt nå personer med andra språk genom affischer runt om i landet, skrivna på olika språk. Den nya satsningen går i stället ut på att samla intresserade till en särskild informationsträff, där fler än 200 personer väntas delta.

– Den här informationsträffen kommer att vara till stor hjälp för personer som har frågor och funderingar, säger Boxiao ”Bosse” Pan.

Träffen hålls den 10 februari i Polishuset på Kungsholmen. På programmet står bland annat en paneldiskussion och ett öppet hus, där deltagarna ska kunna ställa frågor och ta upp sina funderingar.

– Det hjälper polisen mycket när vi har poliser med olika språk och kunskaper, säger Boxiao ”Bosse” Pan.