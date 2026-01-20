Kristersson ändrar sig – åker till Davos

Kristersson kommer vara på plats under onsdagen, då Donald Trump väntas hålla tal klockan 14.30.

Trump meddelade tidigare under tisdagen att USA kommer att diskutera ett eventuellt förvärv av Grönland under veckans WEF-möte i Davos.

Han upprepade att Danmark inte kan skydda territoriet. Uttalandet gjordes till reportrar i Florida, där han samtidigt berömde Danmarks ledare men konstaterade att de "inte ens åker dit". Fria Tider rapporterade på måndagen att företrädare för den danska regeringen kommer att skippa mötet.

Under tisdagen publicerade Trump också två bilder på Truth Social, båda utan bildtext och uppenbart AI-genererade. I den ena sitter presidenten bakom sitt skrivbord i Ovala rummet, omgiven av flera europeiska ledare och en karta där USA, Kanada och Grönland har stämplats med den amerikanska flaggan. Bland ledarna på bilden finns bland annat Keir Starmer, Volodymyr Zelenskyj och Alexander Stubb.

Den andra bilden visar Trump placera USA:s flagga på marken i ett snötäckt landskap, bredvid en skylt med texten "Grönland – amerikanskt territorium etablerat 2026".