MSNBC sparkar politisk expert efter Reinfeldt-uttalande

Publicerad 11 september 2025 kl 15.43

Inrikes. TV-kanalen MSNBC:s politiska analytiker Matthew Dowd sade igår att Charlie Kirk inte kan förvänta sig något annat än "hemska saker" eftersom han har ”hemska åsikter”. Nu sparkas han.

– Man kan inte ha såna här hemska åsikter och sen säga de här hemska sakerna, och sen inte förvänta sig att hemska saker ska hända, sade Dowd.

Uttalandet var i sak identiskt med ett som tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt fällde om SD 2010, efter initiala rapporter om att en ung SD-politiker hade blivit knivskuren i ansiktet.

– Jag vill gärna påpeka att de som lever på att driva upp ett vi- och dom-tänkande och ett i grunden hatfullt sätt att se på relationer mellan människor inte ska bli förvånade om sådant händer, sade Reinfeldt.

Reinfeldt fick dock inte sparken utan fortsatte som statsminister fram till 2014. Sedan dess har alla senare regeringssamarbeten, inklusive det nuvarande med Sverigedemokraterna, fortsatt med hans invandringspolitik.

