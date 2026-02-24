Mystisk indier dyker upp i Strandhälls livesändning

Strandhäll inledde sändningen tillsammans med företrädare för förskoleupproret. När ytterligare en deltagare skulle ansluta sig uppstod förvirring.

– Katrin kanske kommer in också, säger Strandhäll i sändningen.

I stället för den väntade gästen dök en indisk man upp i videochatten och började stirra rakt in i kameran. I bakgrunden ses ytterligare en indisk man som nyfiket betraktar det som pågår.

– Du får stänga ner. Close! säger Strandhäll, men indiern reagerar inte.

Här dyker en indisk man upp i Annika Strandhälls livesändning hon säger ''hur tar man bort den där''

S-toppen försöker förgäves ta bort indierna från konversationen, men utan att lyckas.

– Förlåt, men det här är bara för mycket. Jag behöver tips från staben, säger en pressad Annika Strandhäll.

Då utbrister slutligen den indiske mannen, efter en lång tids tystnad:

– Welcome to India.

Strandhäll bestämmer sig till slut för att stänga ner hela livesändningen och starta upp den igen för att bli av med de objudna gästerna.

För Expressen beskriver Strandhäll händelsen som en överraskning för både henne själv och förskoleupprorets ordförande.

– Jag är ju inte något tekniskt geni direkt, medger hon.