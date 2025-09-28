Myt att träning hjälper mot fetma

Studien välkomnas av svenska forskare.

– Den borde kunna hjälpa politiker och allmänhet att fokusera på det som verkligen hjälper och inte lura sig själv och andra att vi kan lösa problemet genom att röra oss mer, säger Claude Marcus, obesitasforskare på Karolinska institutet, till Sveriges Radio.

Forskarna har undersökt drygt 4.200 vuxna i 34 samhällen världen över – från jägare och samlare i Afrika till invånare i rika industriländer.

De har mätt både energiförbrukning och kroppssammansättning med den mycket noggranna metoden "doubly labeled water" (dubbelmärkt vatten). Resultatet: människor i rika länder gör faktiskt av med mer energi än människor i traditionella samhällen.

– Våra data utmanar hypotesen att minskad fysisk aktivitet driver fetmaepidemin, säger Herman Pontzer vid Duke University.

I stället pekar forskarna på kosten. De visar att energiförbrukningen är högre i utvecklade samhällen, men att intaget av kalorier ökar ännu mer. Den skillnaden förklarar nästan hela uppgången i kroppsfett och BMI. Ultraprocessad mat är särskilt kopplad till högre andel kroppsfett i de populationer där det finns kostdata.

– Våra resultat tyder på att det är vad vi äter som spelar den avgörande rollen, inte brist på rörelse, säger Pontzer.

Samtidigt betonar forskarna att fysisk aktivitet fortfarande är viktig för hälsan. Motion minskar risken för hjärt-kärlsjukdom och förbättrar både fysisk och psykisk hälsa. Men när det gäller själva fetman är träning inte lösningen.

Studien publiceras öppet i PNAS och bygger på data från International Atomic Energy Agencys databas för energiförbrukning. Forskarna konstaterar att den största utmaningen framöver blir att reglera matmiljöerna så att tillgången på kalorier inte samtidigt innebär en kost som driver övervikt.