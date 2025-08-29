© Försvarsmakten
Soldater från ledningsregementet i Enköping som upprättar antenner.

Nato ska ha signalkompani i Enköping

Publicerad 29 augusti 2025 kl 17.35

Inrikes. Regeringen har beslutat att ge Försvarsmakten i uppdrag att erbjuda Nato att etablera ett signalkompani i Sverige. Kompaniet ska placeras vid Enköpings garnison och beräknas kunna uppnå full förmåga år 2029.

– Att Sverige får ansvaret för ett av Natos signalkompanier är ett tydligt förtroende och en viktig del av vår fortsatta integration i alliansen. Det stärker både Försvarsmaktens kompetens och vår förmåga att tillsammans med andra länder leda operationer i norra Europa, säger brigadgeneral Mattias Hanson i ett pressmeddelande.

Nato förändrar sin geografiska indelning och Sverige och övriga Norden placeras i "JOA Northwest". Inom varje operationsområde etableras en signalbataljon med flera signalkompanier för att möjliggöra ledning av militära operationer, bland annat genom att upprätta ledningsstödsystem i fältmiljö.

Det svenska signalkompaniet blir ett så kallat Deployable CIS Module (DCM) och en integrerad del av en Nato Signal Battalion (NSB). I dag finns tre NSB.

Beslutet innebär att en fjärde bataljon etableras specifikt för norra Europa, med högkvarter i Danmark och kompanier utplacerade i flera medlemsländer – däribland Sverige.

Försvarsmakten uppger att man välkomnar beslutet och är redo att omgående inleda förberedelser för att etablera det nya signalkompaniet. Kompaniet bedöms ha förutsättningar att uppnå initial operativ förmåga 2027 och full förmåga 2029.

