Nu är mer än var tionde bil på vägarna laddbar

– Under 2023 har andelen laddbara bilar varit mer än hälften av de nyregistrerade (58 procent). Andelen laddbara bilar i trafik är nu 11 procent. Omställningen tar tid eftersom personbilar i genomsnitt är 20 år när de skrotas. Det betyder att bilar som registreras idag kan vara kvar i trafik en bit in på 2040-talet, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.

Av de 564.020 laddbara bilarna var 291.678 (52 procent) helelektriska. Antalet elbilar ökade med 48 procent jämfört med 2022. Störst var ökningen i Stockholms län där antalet elbilar ökade med 63 procent till 103.982 stycken.

Stockholm är också det län som har den högsta andelen registrerade elbilar i trafik, 11 procent. De kommuner med högst andel elbilar är Solna (17 procent), Danderyd (16 procent) och Nacka (15 procent).

Biltätheten mätt som antal bilar i trafik per 1.000 invånare har minskat de senaste åren och var 471 i slutet av 2023, jämfört med 474 året innan. Gotland hade högst biltäthet med 601 personbilar per 1.000 invånare, medan den var lägst i Stockholms län med 394 personbilar per 1.000 invånare.