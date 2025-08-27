© X/Skärmdump
Valerie Zinkhar lagt upp en bild på sitt sönderklippta presskort.

Klipper med Reuters efter Israel-gullandet: "Förrädare"

Media. Den kanadensiska fotojournalisten Valerie Zink lämnar Reuters efter åtta år. Hon anklagar den stora internationella nyhetsbyrån för att ha "förrått" journalisterna i Gaza – och för att ha rent av ha legitimerat mord på hundratals journalister.

Valerie Zink har arbetat som frilans åt Reuters i åtta år och hennes bilder har publicerats av bland andra New York Times och Al Jazeera.

Hon riktar skarp kritik mot Reuters rapportering efter det dödliga sraeliska attentatet mot den kände journalisten Anas al-Sharif inför erövringen av Gaza stad. Hon anklagar även byrån för att ha gett legitimitet åt Israels påstående att al-Sharif var knuten Hamas.

"Vid det här laget har det blivit omöjligt för mig att upprätthålla en relation med Reuters med tanke på dess roll i att rättfärdiga och möjliggöra de systematiska morden på 245 journalister i Gaza", skriver Zink på X.

"Jag har uppskattat det arbete jag tillfört Reuters under de senaste åtta åren, men vid det här laget kan jag inte föreställa mig att bära det här presskortet med något annat än djup skam och sorg."

Zink anser att västerländska medier genom att upprepa israelska propagandalögner har bidragit till journalisters död och till civilbefolkningens lidande.

Hon hänvisar också till måndagens attack mot Nasser-sjukhuset i Gaza, där sex journalister dödades, bland dem Reuters egen fotograf Hossam al-Masri.

"Det var en så kallad 'double tap'-attack, där Israel bombar ett civilt mål som en skola eller ett sjukhus, väntar tills sjukvårdare, räddningsteam och journalister kommer fram och sedan slår till igen", skriver Valerie Zink.

Antalet palestinska journalister som dödats i Gaza sedan oktober 2023 är nu uppe i 246. Israel har samtidigt dödat över 62.700 palestinier, de allra flesta civila, sedan krigsutbrottet och enklaven är nu även drabbad av svält eftersom Israel inte släpper in mat till civilbefolkningen. Samtidigt har det mesta av bebyggelsen i området förstörts av Israel så att det inte går att bo där längre.

Internationellt pågår rättsprocesser: Internationella brottmålsdomstolen (ICC) utfärdade i november arresteringsorder mot premiärminister Benjamin Netanyahu och dåvarande försvarsminister Yoav Gallant. Israel är även föremål för ett folkmordsmål i Internationella domstolen i Haag (ICJ).

