Uppgift: Trump och Kennedy på väg förbjuda covidvaccin

Publicerad 26 augusti 2025 kl 17.07

Utrikes. President Donald Trump och hans hälsominister Robert F. Kennedy Jr uppges planera att förbjuda mRNA-vacciner mot covid-19 i USA. Det kan ske redan inom några månader, skriver Daily Beast.

Den brittiske hjärtläkaren Aseem Malhotra, känd vaccinkritiker och ledande rådgivare till MAHA Action (Make America Healthy Again), säger att Kennedys linje delas av inflytelserika medlemmar av president Trumps familj.

– Ett beslut kan komma i flera steg, men det kan också ske med ett enda rent beslut, säger Malhotra till Daily Beast, och hänvisar till att regeringen under de senaste veckorna talat allt mer om vaccinskador.

Kennedy har tidigare stoppat finansiering på 500 miljoner dollar för fortsatt utveckling av mRNA-vacciner, Ministern har också kallat covid-sprutan för ”det dödligaste vaccin som någonsin gjorts”.

Malhotra uppger att hans genomgång av en vetenskaplig artikel från 2022, som påstod sig visa ökad risk för allvarliga biverkningar, har fått stort genomslag i Kennedys krets.

Vita huset tar samtidigt avstånd från uppgifterna om ett planerat förbud. Presidentens talesperson Kush Desai säger att det handlar om spekulationer.

