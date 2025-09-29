© Skärmdump
 

Nu har AFA terrrorklassats även i Ungern

Utrikes. Ungerns regering har klassat Antifa (AFA) som en terrororganisation och upprättar en nationell lista över förbjudna grupper, meddelar premiärminister Viktor Orbán.

”Antifa är inte en aktivistgrupp; det är ett terrornätverk", skriver Orbán i ett inlägg på X och fortsätter:

"Vi har officiellt klassat Antifa som en terrororganisation och kommer att upprätta en nationell lista över förbjudna grupper. Ungern kommer att ställa terrorister inför rätta och ta till de striktaste åtgärderna för att hålla vårt land och våra medborgare trygga”, skriver Viktor Orbán på X.

I en intervju i Kossuth Radios ”Good Morning, Hungary!” utvecklar premiärministern beskedet och säger att regeringen ska gå hårt fram för att bekämpa grupperna samt säkerställa rättsliga konsekvenser för olagliga handlingar och hot om brott.

Viktor Orbán nämner bland annat hur vänstern använt Europaparlamentets immunitet för att låta vänsterterrorister slippa straff. Ett uppmärksammat fall gäller den italienska AFA-kvinnan Ilaria Salis, som riskerade 20 års fängelse för mordförsök efter en brutal gängmisshandel av en ungersk man i Budapest. Hon blev förra året invald i svenska Miljöpartiets grupp i EU-parlamentet och fick därmed åtalsimmunitet – och parlamentet vägrade att lyfta immuniteten på Ungerns begäran.

