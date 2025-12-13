Zelenskyjs hemliga möten med FBI oroar – tros kräva ny amnesti för korruption

Enligt flera diplomater och tjänstemän med insyn har Ukrainas högste fredsförhandlare, Rustem Umerov, under de senaste veckorna rest till USA vid upprepade tillfällen.

Officiellt har resorna handlat om möten i Miami med president Donald Trumps särskilda sändebud Steve Witkoff, där ett amerikanskt förslag för att avsluta det snart fyra år långa kriget med Ryssland har diskuterats.

Parallellt med dessa samtal ska Umerov dock även ha haft hemliga möten med FBI:s chef Kash Patel och hans ställföreträdare Dan Bongino. Uppgifterna bekräftas av fyra personer med kännedom om kontakterna, som alla uttalar sig anonymt eftersom diskussionerna varit konfidentiella, skriver Washington Post.

Det är just dessa möten som har skapat oro i europeiska huvudstäder. Flera västliga företrädare säger att de saknar information om mötenas syfte och innehåll, och att den parallella kanalen till FBI skapar osäkerhet kring den amerikanska strategin.

Flera länder misstänker att ukrainska företrädare har sökt kontakt med Patel och Bongino i hopp om att säkra någon form av amnesti mot framtida återkrav och eventuella åtal för korruption.

Ukraina har mottagit tusentals miljarder i stöd från EU-länderna och USA:s skattebetalare sedan krigsutbrottet, vilket oroat bedömare eftersom landets regering är en av de mest korrupta i världen. Bara svenska skattebetalare har bidragit med 109 miljarder kronor hittills.

Den ökade inblandningen från amerikanska brottsbekämpande myndigheter i ett redan komplicerat diplomatiskt spel uppfattas av flera västdiplomater som ovanlig och potentiellt destabiliserande, skriver Washington Post.

Samtidigt pågår intensiva försök från Washington att få till stånd ett genombrott i fredsförhandlingarna, något som sätter Ukrainas ledning under hård press både internt och från sina internationella partners.

Ukraina står inför en omfattande korruptionsskandal efter att utredare upptäckt att motsvarande ca 1.000 miljarder kronor har stulits från landets energisektor. Åtta personer i nätverket runt Zelenskyj har anklagats för förskingring, penningtvätt och andra brott.

De misstänkta huvudmännen gavs dock möjlighet att fly till Israel innan något frihetsberövande hann verkställas.

– De massiva problem med korruption där, konstaterade Donald Trump tidigare i veckan och tillade.

– Folk frågar sig: När ska de hålla val?

Den ukrainska regeringen har utlyst undantagstillstånd och Zelenskyj har skjutit upp nästa president- och parlamentsval på obestämd tid. Det spekuleras även i att Umerov, som utöver att representera Zelenskyj i förhandlingarna med USA även är landets nationelle säkerhetsrådgivare, kan vara inblandad i utredningen om förskingring.