LO:s chefsekonom: SVT sprider myter om att Sverige behöver ökad invandring

Torbjörn Hållö utgår från en SVT-rubrik från i slutet av november som han beskriver som chockerande:

"Hotande försörjningskris i kommunerna – färre betalar för det gemensamma."

SVT hävdar i sitt reportage att andelen i arbetsför ålder jämfört med personer utanför arbetsför ålder snabbt sjunker – och ökad arbetskraftsinvandring lyfts fram som en möjlig lösning.

Källan till uppgifterna anges vara Svenskt Näringslivs sajt "Ekonomifakta". Men Hållö konstaterar att påståendet inte stämmer och att utvecklingen snarare går åt andra hållet.

Han hänvisar till att befolkningen i åldrarna 19–65 år 2024 utgjorde 58,7 procent av befolkningen. År 2033, när pensionsåldern höjts, uppger han att andelen i åldrarna 19–66 år kommer att vara 59,9 procent, vilket motsvarar en ökning med 229.000 personer.

"Självklart finns det många kommuner med negativ befolkningsutveckling. Den utmaningen har funnits i över 100 år. Det är inget nytt. Men att detta skulle leda till exempelvis sjunkande intäkter från arbetsgivaravgifter, så som det påstås i inslaget, är fel (arbetsgivaravgifter är en nationell skatt)", skriver LO-ekonomen.

Hållö menar också att SVT och Ekonomifakta utgår från fel åldersspann. När riktåldern blir 67 år skriver han att Sveriges ungefär 100.000 arbetande 65- och 66-åringar i praktiken räknas bort. Han kritiserar även att personer under 20 år som redan jobbar hamnar utanför måttet.

I stället för ännu mer invandring efterlyser Hållö en politik som får fler av de arbetslösa i arbete.

"Sverige har stora utmaningar. De sjunkande födelsetalen är bekymmersamma. Men låt oss vara varsamma med fakta. Sverige behöver inte ökad invandring. Sverige behöver en samlad politik för att få de 500.000 som idag är arbetslösa i arbete", skriver han.

LO-ekonomen pekar på yrkesprogram, snabbare arbetsmarknadsutbildning och att stoppa det han beskriver som fusk med studentvisum och andra smitvägar som bidrar till svart arbetsmarknad och pressar ner löner och villkor.