Orban: "EU har blivit ett krigsprojekt"

– Liksom de gamla imperierna som förtryckte oss har Europeiska unionen nu blivit ett krigsprojekt, sade Orban i samband med ett möte med Slovakiens premiärminister Robert Fico.

På X lovar Viktor Orban att Ungern inte kommer att backa från sin kritiska inställning till detta:

”Vi kommer att fortsätta försvara vår suveränitet, våra värderingar och vår framtid.”

Brussels has turned the EU into a war project. They speak of peace but prepare for war, trying to force all nations into their agenda. Hungarians and Slovaks know what war means, and we will not be pushed onto that path. We choose sovereignty, and the power of love and unity over… pic.twitter.com/LsGISQY3qM — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 29, 2025

Orban pekade under mötet med slovakiska företrädare också ut ”illegal invandring”, ”woke-ideologi” och ”krigshetsande byråkrater i Bryssel” som gemensamma utmaningar.

Han varnade också för att EU satt upp målet att besegra Ryssland under det kommande decenniet och kräver att alla medlemsstater och medborgare ”tjänar” den ambitionen.

Ungern har konsekvent motsatt sig Bryssels politik när det gäller kriget i Ukraina: landet skickar inga vapen till Kiev, kritiserar sanktionerna och har betonat att rysk olja och gas är avgörande för den ungerska ekonomin.