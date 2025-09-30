© European Parliament
Viktor Orban.

Orban: "EU har blivit ett krigsprojekt"

Publicerad 30 september 2025 kl 10.15

EU. EU har förvandlats till ett ”krigsprojekt” som riskerar medlemsländernas suveränitet och ekonomier. Det säger Ungerns premiärminister Viktor Orban, som lovar att stå upp mot "krigshetsande byråkrater i Bryssel".

– Liksom de gamla imperierna som förtryckte oss har Europeiska unionen nu blivit ett krigsprojekt, sade Orban i samband med ett möte med Slovakiens premiärminister Robert Fico.

På X lovar Viktor Orban att Ungern inte kommer att backa från sin kritiska inställning till detta:

”Vi kommer att fortsätta försvara vår suveränitet, våra värderingar och vår framtid.”

Orban pekade under mötet med slovakiska företrädare också ut ”illegal invandring”, ”woke-ideologi” och ”krigshetsande byråkrater i Bryssel” som gemensamma utmaningar.

Han varnade också för att EU satt upp målet att besegra Ryssland under det kommande decenniet och kräver att alla medlemsstater och medborgare ”tjänar” den ambitionen.

Ungern har konsekvent motsatt sig Bryssels politik när det gäller kriget i Ukraina: landet skickar inga vapen till Kiev, kritiserar sanktionerna och har betonat att rysk olja och gas är avgörande för den ungerska ekonomin.

