Överdödligheten förra året: 7.000 personer

Sverige hade tydlig överdödlighet under 2020. Totalt avled 98.229 personer, vilket kan jämföras med i genomsnitt 91.070 mellan 2015 och 2019.

En viktig förklaring var covid-19 som var den tredje vanligaste dödsorsaken med 9.441 dödsfall.

Socialstyrelsens siffror visar även att födelseland haft betydelse. Dödligheten i covid-19 var oproportionerligt hög hos personer födda i Turkiet, Syrien, Somalia, Irak, Iran, Grekland och Chile.

Av de avlidna männen födda i till exempel Somalia var det över 50 procent som dog av covid-19, medan motsvarande andel bland män födda i Sverige var cirka 10 procent. Ett generellt mönster är att bland grupperna med hög dödlighet i covid-19 skedde en mycket stor del av dödsfallen under första vågen.

Ungefär 60 procent av dödsfallen i covid-19 inträffade under första halvåret och resterande 40 under andra halvan. Hög ålder var den största riskfaktorn. Nio av tio som dog i sjukdomen var över 70 år. Sju personer var i åldrarna 0-19 år, varav fem under 18 år.

Självmorden minskade

Trots farhågor om att pandemin skulle bidra till ökad risk för självmord visar Socialstyrelsens siffror att antalet självmord minskade till 1.168 under 2020, från 1.269 föregående år.