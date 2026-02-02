© Privat
Paret och den nyfödda flickan.

Parets chock när barnet såg ut så här

Publicerad 2 februari 2026 kl 13.09

Utrikes. Ett vitt par i Florida stämmer en fertilitetsklinik efter att ha fått ett provrörsbarn som enligt genetiska tester inte är biologiskt deras – något som blev uppenbart redan vid födseln. Paret menar att kliniken av misstag satt in fel embryo så att de fick ett mörkhyat barn.

Ett gift par i Florida har lämnat in en stämningsansökan mot en fertilitetsklinik i Orlando efter ett uppmärksammat IVF-misstag.

Enligt paret ledde klinikens hantering till att kvinnan födde ett svart barn som inte är genetiskt släkt med någon av föräldrarna, rapporterar New York Post.

Det rör sig om Tiffany Score och Steven Mills, som anklagar IVF Life, Inc. och klinikens ansvarige läkare för att ha implanterat en annan patients embryo i kvinnans livmoder i april 2025. Barnet föddes den 11 december samma år.

I stämningsansökan beskrivs barnet som en "vacker, frisk flicka". Samtidigt uppger paret att de omedelbart efter födseln förstod att något var fel, eftersom båda föräldrarna är vita och barnet hade ”utseendet hos ett barn som inte är kaukasiskt”.

Senare DNA-tester visade enligt handlingarna att barnet saknar "genetiskt släktskap" med båda föräldrarna.

Parets advokat John Scarola uppger att han i början av januari kontaktade kliniken och krävde att den skulle förena barnet med hennes genetiska föräldrar samt redovisa vad som hänt med parets egna embryon.

– De har blivit förälskade i det här barnet, säger Scarola till lokala medier.

– De skulle vara överlyckliga över att få uppfostra barnet själva. Men deras oro är att det här är någon annans barn, och att någon när som helst kan dyka upp och ta barnet ifrån dem.

Paret hävdar att de är beredda att behålla barnet, men anser sig ha en juridisk och moralisk skyldighet att överlämna henne till de biologiska föräldrarna om dessa så önskar.

I stämningsansökan kräver paret ett akut domstolsbeslut som tvingar kliniken att informera samtliga berörda patienter, bekosta omfattande genetiska tester och klargöra om fler familjer drabbats av samma misstag.

Vid en förhandling i veckan uppgav domaren att fallet är juridiskt komplicerat och att det saknas tydlig rättspraxis i Florida för den här typen av situationer.

Fertilitetskliniken har i ett numera borttaget meddelande på sin webbplats uppgett att man samarbetar med en utredning kring "ett fel som resulterade i födelsen av ett barn som inte är genetiskt relaterat till patienten".

