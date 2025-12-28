© Edgar Beltrán / The Pillar
 

Påven predikade för ökad invandring

Publicerad 28 december 2025 kl 15.02

Utrikes. Under sin första midnattsmässa som påve riktade Leo XIV skarp kritik mot västvärldens migrationspolitik och uppmanade regeringar att öppna sina gränser för flyktingar och invandrare.

Enligt påven är hög invandring inte bara en politisk fråga, utan en central kristen kärlekshandling.

I predikan, som hölls i Rom på juldagen, beskrev påven flyktingar som ”försvarslösa och sköra folk” märkta av krig, förstörelse och djupa sår.

Han varnade för vad han kallade en ”förvrängd ekonomi” där människor behandlas som varor och uppmanade västländer att inte ”leka Gud” genom att dominera andra med sin makt.

– Genom att bli människa tog Jesus på sig vår skörhet och identifierade sig med var och en av oss: med dem som inte har något kvar, med krigets och svältens offer och med dem som tvingas lämna sina hem för att söka en framtid någon annanstans, sade påven i sin predikan.

Påven uppmanade världens regeringar att använda sin makt över folk till att släppa in invandrare i deras länder, särskilt de som korsar Medelhavet eller rör sig genom det amerikanska kontinenten i hopp om ett nytt liv i västvärlden.

Sedan han valdes tidigare i år har Leo XIV återkommande betonat att generös migrationspolitik är ett uttryck för kristen kärlek. Han har också öppet kritiserat den tidigare amerikanske presidenten Donald Trump för deportationspolitiken mot personer som vistas illegalt i USA.

