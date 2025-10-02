Påven välsignade isklump på klimatkonferens

Den högtidliga ceremonin med isblocket genomfördes under en konferens för "klimaträttvisa" utanför Rom.

– Vi kommer att väcka hopp genom att kräva att ledare agerar med mod, utan dröjsmål, sade Leo i sitt tal och frågade publiken:

– Kommer ni att ansluta er till oss?

Förutom att välsigna isblocket tog påven även tog avstånd från dem som, enligt honom, ”förlöjligar dem som talar om global uppvärmning”.

– Vi kan inte älska Gud, som vi inte kan se, medan vi föraktar hans skapelse. Vi kan inte heller kalla oss Jesu lärjungar utan att dela hans syn på skapelsen och bry oss om allt som är skört och sårat, sade Leo från en scen som förutom den smältande glaciärklumpen från Grönland också innehöll rekvisita som tropiska ormbunkar.

Påven nämnde inga namn men höll han talet dagarna efter att president Trump kallat global uppvärmning för en ”bluff” i FN, noterar Daily Mail. Leo uppmanade regeringar att skärpa målen och hoppades att nästa FN-klimatmöte ”ska lyssna till jordens och de fattigas rop”.

Vatikanen planerar samtidigt en solpark norr om Rom som, enligt påven, ska göra Vatikanstaten koldioxidneutral när den tas i drift.

Enligt Daily Mail har Leo tidigare gjort markeringar mot Trump även på sociala medier och delat inlägg som kritiserar skärpt migrationspolitik.

Påven är född i Chicago och valdes i maj 2025.