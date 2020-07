Regeringen säger nej till munskyddskrav: "Vi har inte den kulturen"

Allt fler europeiska länder har under våren och sommaren infört krav på munskydd i kollektivtrafik och andra offentliga miljöer. Sedan juni månad är det den allmänna rekommendationen från Världshälsoorganisationen WHO och numera även från Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Men den svenska regeringen säger nej.

Vid en pressträff idag på morgonen fick socialminister Lena Hallengren (S) frågan om inte även Sverige bör införa munskyddskrav i allmänna miljöer för att stoppa spridningen av coronaviruset.

– Frågan om munskydd är inte ett politiskt ställningstagande, utan det är en fråga om att följa kunskapsläget och sätta det i en svensk kontext, säger Hallengren.

– I det läget vi är i nu så ser man inte att ett generellt användande av munskydd i offentliga miljöer är någonting som minskar den smittspridning som redan i dagsläget är väldigt låg.

Socialministern poängterar samtidigt att munskydd självklart ska användas inom vården och av människor som möter bekräftade eller misstänkt coronasmittade.

– Då är det helt andra rekommendationer, säger hon.

"I Sverige fattar vi inte politiska beslut"

Lena Hallengren passar även på att ge en syrlig känga till de övriga EU-ländernas regeringar som infört munskyddskrav för att stoppa coronaspridningen. Hon anklagar dem för att inte bygga de besluten på vad hon menar är "vetenskap och experter".

– En del länder fattar helt uppenbart politiska beslut. I Sverige fattar vi inte politiska beslut när det gäller skyddsutrustning, vare sig för personal i verksamhet men inte heller när det gäller smittskyddet, säger S-ministern och fortsätter:

– Det är något vi låter styras av vetenskap och experter. Jag tycker att de svaren får Folkhälsomyndigheten stå för.

Hallengren jämför dessutom Sverige med övriga Norden och menar att bära munskydd inte är en del av vår nordiska "kultur".

– I många sammanhang jämför vi oss med de nordiska länderna, och det gör vi inte minst det när det gäller munskyddsfrågan. Vi har inte den, om jag får använda uttrycket, traditionen, kulturen, säger socialminister Lena Hallengren.

WHO ändrade sig

Världshälsoorganisationen WHO var under våren skeptisk till användandet av munskydd och ifrågasatte hur effektiva de är. I början av juni ändrade emellertid ECDC uppfattning och enligt de nya föreskrifterna "bör regeringar uppmuntra allmänheten att bära masker i specifika situationer och miljöer".

Även Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC rekommenderar munskydd. "När det inte går att garantera att fysiskt avstånd kan hållas rekommenderas användning av en ansiktsmask för att minska droppsmitta", står att läsa i intruktioner från ECDC.