Ryska styrkor har brutit igenom ukrainska försvaret

Krigsanalytikern Emil Kastehelmi vid finska Black Bird Group säger till SVT att situationen är allvarlig.

– Vi har inte sett sådana här rörelser från den ryska sidan på länge, säger han.

Efter månader av gradvisa framryckningar har den ryska armén i slutet av förra veckan lyckats bryta igenom i riktning mot Dobropillia, som ligger nordväst om staden. Ukraina uppger att Ryssland i Pokrovskområdet samlat över 110.000 soldater.

”Situationen är kaotisk då fienden, som hittat luckor i försvaret, infiltrerat djupt och försöker konsolidera”, skrev den ukrainska analysgruppen Deepstatemap på måndagen.

Den ukrainska militären har förstärkt försvaret och uppger att reserver nått vissa framgångar.

”Ockupanter krossas och tas till fånga”, skriver militären.

En ukrainsk överstelöjtnant varnar dock för att läget långtifrån är under kontroll.

”De möjliga konsekvenserna är inte bara förlusten av Pokrovsk, utan också kontrollen av Donetskregionen. Det vore total katastrof.”

Pokrovsk och grannorten Myrnohrad har länge varit hårt pressade. Ryska styrkor närmar sig logistiskt viktiga byar norr om städerna, och en erövring där riskerar att skapa en omringning.