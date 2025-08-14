© FRIA TIDER/GRAFIK
 

Ryska styrkor har brutit igenom ukrainska försvaret

Publicerad 14 augusti 2025 kl 08.45

Utrikes. Ryska styrkor har åstadkommit ett genombrott i Ukrainas försvarslinje norr om Pokrovsk i Donetsk. Nu avancerar styrkorna snabbt västerut, enligt flera västerländska medier.

Dela artikeln

Krigsanalytikern Emil Kastehelmi vid finska Black Bird Group säger till SVT att situationen är allvarlig.

– Vi har inte sett sådana här rörelser från den ryska sidan på länge, säger han.

Efter månader av gradvisa framryckningar har den ryska armén i slutet av förra veckan lyckats bryta igenom i riktning mot Dobropillia, som ligger nordväst om staden. Ukraina uppger att Ryssland i Pokrovskområdet samlat över 110.000 soldater.

”Situationen är kaotisk då fienden, som hittat luckor i försvaret, infiltrerat djupt och försöker konsolidera”, skrev den ukrainska analysgruppen Deepstatemap på måndagen.

Den ukrainska militären har förstärkt försvaret och uppger att reserver nått vissa framgångar.

”Ockupanter krossas och tas till fånga”, skriver militären.

En ukrainsk överstelöjtnant varnar dock för att läget långtifrån är under kontroll.

”De möjliga konsekvenserna är inte bara förlusten av Pokrovsk, utan också kontrollen av Donetskregionen. Det vore total katastrof.”

Pokrovsk och grannorten Myrnohrad har länge varit hårt pressade. Ryska styrkor närmar sig logistiskt viktiga byar norr om städerna, och en erövring där riskerar att skapa en omringning.

Musk om svenska arabvåldtäkter: "Wow"

Svensk våldtäktsstatistik chockar världen. Miljardärens intervention väcker nu debatt bland invandringskritiker.0 Plus

Här onanerar (L)äraren för högstadieeleverna

Fångades på film av chockade 13-åringar. Kandiderade till riksdagen för Liberalerna.0 Plus

Estoniakatastrofen

Estniska analysen: "Ett paradigmskifte i vår syn på Sverige"

Estonia-fyndet får enorm uppmärksamhet i landet – till skillnad från i Sverige. "Den svenska statens trovärdighet" anses körd i botten.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Trump: "Mycket allvarliga konsekvenser" om Putin inte går med på fred nu

Hotfulla orden inför att presidenterna träffas i Alaska. Öppnar för att låta Zelenskyj vara med på ett andra möte.0 

Ekonominyheter

Finansinspektionen varnar för kryptoköp när Bitcoin når ny rekordnivå

Kryptotillgångarnas värde bara fortsätter uppåt.. Men de flesta som investerar förlorar pengar, påminner FI.0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.