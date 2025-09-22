© Hippopx/Kremlin.ru
 

Ryssland terrorstämplar "internationella satanister"

Publicerad 22 september 2025 kl 13.33

Utrikes. Den ryska finansmyndigheten Rosfinmonitoring har fört upp den ”internationella satanismrörelsen” på landets svarta lista över ”terrorister och extremister”. Det rapporterar AFP.

Beslutet gör det möjligt att frysa påstådda medlemmars tillgångar även utan brottsdom, efter att Högsta domstolen i juli klassat rörelsen som ”extremistisk”.

Moskva har de senaste åren lagt till flera rörelser på listan, bland annat den ”internationella HBTQ-rörelsen” och den ”antiryska separatiströrelsen”.

Eftersom sådana grupper definieras vagt i rysk lag kan åklagare enligt kritiker peka ut i princip vem som helst som medlem.

Högsta domstolens beslut i juli byggde på anklagelser om skändning av ortodoxa kyrkor och spridning av ”hat”.

– Rörelsen är nära kopplad till uttryck för radikal nationalism och nynazism, sade Rysslands riksåklagare då i ett uttalande om satanismen.

Patriarken Kirill har offentligt stöttar förbudet och anklagat satanister för att bedriva skadliga ritualer och rekrytera unga.

– Tänk på det. Våra soldater är beredda att ge sina liv för värden som uppenbart trampas på av satanister, sade han vid en ceremoni i Kreml.

Rosfinmonitoring lade till den ”internationella satanismrörelsen” på listan under fredagen, enligt myndighetens webbplats.

Det är oklart hur många som bekänner sig till satanism globalt eller i Ryssland.

