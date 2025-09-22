Ryssland terrorstämplar "internationella satanister"

Beslutet gör det möjligt att frysa påstådda medlemmars tillgångar även utan brottsdom, efter att Högsta domstolen i juli klassat rörelsen som ”extremistisk”.

Moskva har de senaste åren lagt till flera rörelser på listan, bland annat den ”internationella HBTQ-rörelsen” och den ”antiryska separatiströrelsen”.

Eftersom sådana grupper definieras vagt i rysk lag kan åklagare enligt kritiker peka ut i princip vem som helst som medlem.

Högsta domstolens beslut i juli byggde på anklagelser om skändning av ortodoxa kyrkor och spridning av ”hat”.

– Rörelsen är nära kopplad till uttryck för radikal nationalism och nynazism, sade Rysslands riksåklagare då i ett uttalande om satanismen.

Patriarken Kirill har offentligt stöttar förbudet och anklagat satanister för att bedriva skadliga ritualer och rekrytera unga.

– Tänk på det. Våra soldater är beredda att ge sina liv för värden som uppenbart trampas på av satanister, sade han vid en ceremoni i Kreml.

Rosfinmonitoring lade till den ”internationella satanismrörelsen” på listan under fredagen, enligt myndighetens webbplats.

Det är oklart hur många som bekänner sig till satanism globalt eller i Ryssland.