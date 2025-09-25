© Estlands regering
Tartuanstalten i Estland, dit regeringen vill skicka svenska fångar.

S säger ja – majoritet för fångar till Estland

Publicerad 25 september 2025 kl 10.49

Inrikes. Socialdemokraterna ställer sig bakom regeringens plan att hyra fängelseplatser i Estland. Därmed finns en kvalificerad riksdagsmajoritet för förslaget om att låta dömda avtjäna straff i Tartu.

– Det går inte att blunda för problemen som följer av Kriminalvårdens kapacitetsbrist, och läget börjar bli mer akut, säger Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho på en pressträff, enligt TT.

– Vi har landat i att det är nödvändigt att under en begränsad period hyra det här fängelset i Estland, fortsätter hon.

Regeringen har slutit avtal med Estland om upp till 600 fängelseplatser i Tartu. För att förslaget ska gå igenom krävs en omröstning med kvalificerad majoritet i riksdagen, vilket nu är möjligt när S säger ja.

Partiet har besökt anstalten för att se hur upplägget ska fungera i praktiken. Enligt Teresa Carvalho finns för närvarande ingen annan "lika snabb lösning för att lätta på trycket".

Genom hyresavtalet får Kriminalvården åtta år på sig att åtgärda kapacitetsbristen, enligt S. Myndigheten planerar att bygga ut till 29.000 häktes- och anstaltsplatser till 2034. Socialdemokraterna vill att utbyggnaden drivs enligt en modell liknande Försvarsmaktens och att fler platser pekas ut och byggs maximalt där.

