Sänkt matmoms "en elegant förolämpning mot svenska folket"

Publicerad 7 september 2025 kl 13.08

Inrikes. Regeringens planerade halvering av matmomsen får hård kritik. I en debattartikel på Realtid.se dömer skattejuristen Michael Merdoyo som en åtgärd som är både ineffektiv och dyr, och föreslår istället sänkt skatt på arbete.

”Förslaget ger ’en femma på en hundralapp’, samtidigt som staten förlorar 37 miljarder kronor. Det är dyr symbolpolitik – en elegant förolämpning mot svenska folket”, skriver han.

Merdoyo anser att det är skatten på arbete och pension som borde sänkas för att stärka hushållens ekonomi på riktigt.

”Även den som endast tjänar 15.000 kronor i månaden har ett skattetryck på cirka 45–50 procent”, konstaterar han.

Enligt honom är momssänkningen dessutom tidsbegränsad och främst ett valfläsk.

”När valet är över höjs momsen tillbaka – och priserna stiger igen.”

”Svenska folket behöver inte kortsiktiga symbolåtgärder. De behöver mer kvar av sin lön och sin pension”, avslutar Merdoyo.

