"Det är ett fruktansvärt och orättvist system som diskriminerar svenskar", säger Msciwoj Swigon (SD), till höger.

SD: "Fruktansvärd" diskriminering av svenskar i vården

Publicerad 18 maj 2026 kl 12.05

Inrikes. Ju fler etniska svenskar som bor i ett område, desto mindre pengar får vårdcentralen. Detta är ett "fruktansvärt och orättvist system som diskriminerar svenskar", enligt SD i region Stockholm – som nu vill sätta stopp för det hela.

Dagens system innebär att vårdcentraler i Region Stockholm får mer pengar av regionen ju fler invandrare som bor i området.

Att skrota detta skulle enligt SD innebära en besparing på drygt 500 miljoner kronor – och sätta stopp för en allvarlig form av diskriminering av svenskar.

– Vilken vård du får ska inte bygga på härkomst. Den frågan är obekväm både för Moderaterna och Sossarna. Det är ett fruktansvärt och orättvist system som diskriminerar svenskar. Vi kan inte ha det på det sättet, säger Msciwoj Swigon (SD) till Mitt i.

Andra faktorer i modellen för fördelning av vårdpengar vill SD däremot behålla. Det gäller bland annat ålder, arbetslöshet och andelen ensamstående föräldrar.

Frågan är en del av partiets plan för Region Stockholm efter höstens val. Gruppledaren Msciwoj Swigon vill se ett styre tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna, om mandaten räcker. Han hoppas också att Liberalerna ska ändra linje och öppna för ett SD-samarbete.

En annan linje som SD driver är att låta patienterna själva stå för invandringsrelaterade utgifter. Den som behöver tolk vid ett vårdbesök ska enligt SD betala 500 kronor själv.

Invandrare utan uppehållstillstånd ska enligt partiet nekas all vård utom den absolut nödvändiga. SD vill även stoppa regionens finansiering av omskärelse som inte är medicinskt motiverad.

