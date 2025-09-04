SD rekryterar från Israellobbyn – miljoner håvas in på bistånd

Hepatica grundades redan för omkring tio år sedan. Syftet var att kunna ta del av de särskilda riksdagsmedel som går till partiernas egna biståndsprojekt.

Organisationen blev länge vilande och nekades stöd, men nu lyfts den fram som en central del i SD:s arbete utanför landets gränser. Den har redan fått 25 miljoner av Sida, enligt Nya Tider.

Enligt partiets företrädare ska Hepatica arbeta med traditionellt biståndsarbete, men också bidra till att stärka SD:s nätverk i andra länder.

Till ny chef har SD utsett Stefan Dozzi. Han är mest känd som tidigare ordförande i Vänskapsförbundet Sverige–Israel. Dozzi har i flera år byggt relationer med den israeliska politiska eliten och deltagit i resor och möten som arrangerats av israeliska organisationer.

Han har även haft en framträdande roll i att stärka banden mellan Tidö-partierna och partier i Israel. Kritiker menar att detta gör honom mer till en lobbyist än en biståndsarbetare.

Att SD nu satsar på bistånd tolkas som ett sätt att använda samma resurser som övriga riksdagspartier länge tagit del av. Genom Hepatica får SD möjlighet att fördela miljoner varje år till egna projekt och samarbeten.

Partiet framhåller att man vill rikta insatserna till områden där traditionellt svenskt bistånd anses ineffektivt. Samtidigt väcker rekryteringen av Dozzi frågor om vilken roll Israel och proisraeliska nätverk kommer spela i verksamheten.

Kritiken handlar främst om risken att biståndsmedlen blir en kanal för politisk påverkan snarare än för neutralt hjälparbete. Nya Tiders granskning pekar på att valet av chef tyder på att Hepatica kan komma att fungera som en förlängning av Israels intressen i Sverige.

För SD blir satsningen ett test på om partiet kan använda biståndssektorn för att stärka sitt internationella inflytande. Av allt att döma tycks det redan pågå projekt i Vitryssland, Ukraina och Kuba, men hur organisationen faktiskt kommer arbeta återstår att se.