SD: Vi finansierar sänkt matmoms med minskad invandring

"Så här kan vi göra därför att Sverige inte längre lägger miljarder på misslyckad invandringspolitik eller klimatpolitiska prestigeprojekt. Det här blir verkligen folkets budget", skriver Vinge om höstbudgeten i en kommentar på sin officiella Facebook-sida.

I själva verket lägger dock även SD miljarder på invandring, och de direkta anslagen till migration ökar faktiskt något under Tidöpartiernas tid vid makten. Det senaste året har regeringen ökat anslagen från 11,76 miljarder 2024 till 11,94 miljarder budgeterat för 2025.

Höstbudgeten anger att sänkningen från 12 till 6 procent matmoms kommer att kosta cirka 16 miljarder kronor under 2026 och 21 miljarder kronor under 2027.

