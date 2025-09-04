© FT BILD/ARKIV, SD via TT
 

SD: Vi finansierar sänkt matmoms med minskad invandring

Publicerad 4 september 2025 kl 15.21

Inrikes. Tidöpartiernas sänkningen av matmomsen finansieras med minskade anslag till invandring och klimatet, uppger partihöjdaren Henrik Vinge.

Dela artikeln

"Så här kan vi göra därför att Sverige inte längre lägger miljarder på misslyckad invandringspolitik eller klimatpolitiska prestigeprojekt. Det här blir verkligen folkets budget", skriver Vinge om höstbudgeten i en kommentar på sin officiella Facebook-sida.

I själva verket lägger dock även SD miljarder på invandring, och de direkta anslagen till migration ökar faktiskt något under Tidöpartiernas tid vid makten. Det senaste året har regeringen ökat anslagen från 11,76 miljarder 2024 till 11,94 miljarder budgeterat för 2025.

Höstbudgeten anger att sänkningen från 12 till 6 procent matmoms kommer att kosta cirka 16 miljarder kronor under 2026 och 21 miljarder kronor under 2027.

Fakta om utgiftsområde 8: Migration

ÅrKostnad (miljoner kr)
2025 (budgeterat)          11 938
202411 765
202311 999
202211 730
20218 224
20209 579

Källa: Regeringen.se

Vägrar lämna ut övervakningsfilmer: "Folk kan bli rasister"

Beslutet: Klipp på terroriserande "ungdomsgäng" får inte publiceras. Filmerna "skulle skapa rasistiska fördomar hos resenärerna."0 Plus

Somalier försöker sätta dit "rasist" efter att ha sluppit åtal för våldtäkt – går sådär

Resultatet: Miljoner samlas in – till "rasisten". Medierna anklagas för hyckleri efter virala videon.0 Plus

Argumentet för separata badtider: Kvinnor "kan bli gravida" om de simmar i samma bassäng som män

"En särskilt stark typ av spermier kan orsaka graviditet även utan penetrering." Statliga "experten" hånas för utspelet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Svenskt kulturarv säljs när nya budgeten ska finansieras

37 historiska byggnader vräks bort till högstbjudande. Gamla Göta hovrätt, Observatoriekullen i Stockholm och Landsort med på listan.0 

Ekonominyheter

Snabb-KPIF: 3,3 procent inflation i augusti

Kan störa planerna på sänkt ränta i september.. Uppgången drevs framför allt av höga energipriser.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.