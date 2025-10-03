SD:s larm: Grundlagsändring gör det omöjligt att återkalla medborgarskap

"I förrgår drev samtliga partier i Sveriges riksdag, utom Sverigedemokraterna, igenom det första steget mot en historisk grundlagsändring", skriver partiet på X.

"I klartext innebär ändringen att makt flyttas från folket till domare och jurister", fortsätter SD, som menar att nya regler också ger Socialdemokraterna ett de facto veto.

Förslaget – som riksdagen nu antagit som vilande – innebär att minst hälften av ledamöterna i framtiden kommer behöva stödja ett första beslut om en grundlagsförändring. Efter ett val krävs sedan två tredjedelar för att ändringen ska träda i kraft.

SD pekar på att detta innebär att en bred majoritet kommer att krävas för att ändra grundlagen i framtiden, och att det stärker Socialdemokraternas möjligheter att sätta käppar i hjulet för nödvändiga lagändringar.

"Det ger i praktiken Socialdemokraterna veto och möjlighet att stoppa ändringar de ogillar, oavsett vad en folkvald majoritet vill."

Bland annat blir det i omöjligt att ändra grundlagen så att medborgarskap kan dras in, enligt SD.

"Exempelvis krävs det grundlagsändringar för att kunna återkalla medborgarskap från grovt kriminella och från dem som sviker sina medborgerliga plikter. Om denna grundlagsändring blir verklighet blir sådana reformer i praktiken omöjliga."

Regeringen motiverar skärpningen med att skyddet för grundlagar och "domstolarnas oberoende" behöver stärkas och pekar på utvecklingen i delar av Europa. Antalet justitieråd i högsta domstolen föreslås också skrivas in i grundlagen.

SD reserverade sig i KU mot höjda trösklar för grundlagsförändringar och ville i stället utreda vilka delar av grundlagen som bör omfattas av kvalificerad majoritet. Lagändringarna föreslås börja gälla 1 april 2027 efter ett andra, likalydande riksdagsbeslut.

I sitt inlägg skriver SD avslutningsvis:

"Ska folket styra Sverige, eller ska en liten minoritet kunna säga nej till nödvändiga förändringar? De gamla partierna väljer att flytta makten från folket, vi väljer att låta folket avgöra."