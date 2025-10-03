© FT BILD/Riksdagen
 

SD:s larm: Grundlagsändring gör det omöjligt att återkalla medborgarskap

Publicerad 3 oktober 2025 kl 15.44

Inrikes. Riksdagen har tagit första steget mot skärpta krav för att ändra grundlagen. Sverigedemokraterna var ensamt emot förslaget – och varnar nu för att framtida reformer om återkallade medborgarskap i praktiken stoppas.

Dela artikeln

"I förrgår drev samtliga partier i Sveriges riksdag, utom Sverigedemokraterna, igenom det första steget mot en historisk grundlagsändring", skriver partiet på X.

"I klartext innebär ändringen att makt flyttas från folket till domare och jurister", fortsätter SD, som menar att nya regler också ger Socialdemokraterna ett de facto veto.

Förslaget – som riksdagen nu antagit som vilande – innebär att minst hälften av ledamöterna i framtiden kommer behöva stödja ett första beslut om en grundlagsförändring. Efter ett val krävs sedan två tredjedelar för att ändringen ska träda i kraft.

SD pekar på att detta innebär att en bred majoritet kommer att krävas för att ändra grundlagen i framtiden, och att det stärker Socialdemokraternas möjligheter att sätta käppar i hjulet för nödvändiga lagändringar.

"Det ger i praktiken Socialdemokraterna veto och möjlighet att stoppa ändringar de ogillar, oavsett vad en folkvald majoritet vill."

Bland annat blir det i omöjligt att ändra grundlagen så att medborgarskap kan dras in, enligt SD.

"Exempelvis krävs det grundlagsändringar för att kunna återkalla medborgarskap från grovt kriminella och från dem som sviker sina medborgerliga plikter. Om denna grundlagsändring blir verklighet blir sådana reformer i praktiken omöjliga."

Regeringen motiverar skärpningen med att skyddet för grundlagar och "domstolarnas oberoende" behöver stärkas och pekar på utvecklingen i delar av Europa. Antalet justitieråd i högsta domstolen föreslås också skrivas in i grundlagen.

SD reserverade sig i KU mot höjda trösklar för grundlagsförändringar och ville i stället utreda vilka delar av grundlagen som bör omfattas av kvalificerad majoritet. Lagändringarna föreslås börja gälla 1 april 2027 efter ett andra, likalydande riksdagsbeslut.

I sitt inlägg skriver SD avslutningsvis:

"Ska folket styra Sverige, eller ska en liten minoritet kunna säga nej till nödvändiga förändringar? De gamla partierna väljer att flytta makten från folket, vi väljer att låta folket avgöra."

SVT: Hot mot demokratin att folk får rösta

Fria val en fara – folk måste rösta "rätt". Nivån av demokrati den sämsta sedan Sovjet enligt SVT – när fler än någonsin får rösta.0 Plus

Estoniakatastrofen

Estniska analysen: "Ett paradigmskifte i vår syn på Sverige"

Estonia-fyndet får enorm uppmärksamhet i landet – till skillnad från i Sverige. "Den svenska statens trovärdighet" anses körd i botten.0 Plus

Folkutbytet

Studentfirandet i Göteborg: Inte en svensk så långt ögat kan nå

Videon väcker uppståndelse. "Svenskar och svenska flaggor var i princip obefintliga."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Svenska soldater deltar i Trumps krig i Somalia – i hemlighet

Tidöregeringens hemliga insats avslöjad. Kristersson: "Det ligger starkt i svenskt intresse."0 

Ekonominyheter

Stora guldfyndigheter hittade i östra Finland

Guldrush nära ryska gränsen efter nya miljardfynd.. "Här finns en enorm potential som ännu inte har utnyttjats."0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.