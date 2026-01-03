Senatorn: Inga fler attacker mot Venezuela

Publicerad 3 januari 2026 kl 12.32

Utrikes. Den republikanske senatorn Mike Lee uppger i ett inlägg på X att han har talat med USA:s utrikesminister Marco Rubio om Venezuelas president Nicolás Maduro.

Enligt Lee ska han ha fått besked om att Maduro kommer att ställas inför rätta i USA, och att tillfångatagandet ska ses som ett verkställande av den arresteringsorder som sedan tidigare funnits mot Venezuelas president.

”Jag har informerats om att Maduro nu kommer att ställas inför rätta i USA, och att gripandet är ett verkställande av den arresteringsorder som funnits mot honom”, skriver Lee i inlägget på X.

Bakgrunden är att Maduro år 2020, under Donald Trumps första mandatperiod, åtalades i New Yorks åklagardistrikt. Åtalet gällde bland annat ”narkoterrorism” och konspiration för att importera stora mängder kokain till USA.

Lee tillägger också att USA enligt honom inte planerar några ytterligare operationer i Venezuela, nu när Maduro har tagits till fånga.

”USA kommer inte att genomföra fler operationer i Venezuela, eftersom målet redan är säkrat”, skriver senatorn.

Samtidigt hävdar företrädare för oppositionen att tillfångatagandet av Nicolás Maduro var en på förhand ”förhandlad sorti” för att undvika ett regelrätt krig.

Samtidigt uppger företrädare för Venezuelas regering att flera personer har dött i de amerikanska attackerna. Hur många är fortfarande oklart.

