USA har tillfångatagit Venezuelas president Nicolás Maduro

Explosioner hördes i huvudstaden Caracas strax före klockan två på natten lokal tid. Vittnen beskriver hur marken skakade, elen slogs ut i flera områden och människor flydde i panik när rökpelare steg över staden.

Lågt flygande plan och helikoptrar syntes över centrala Caracas, bland annat i närheten av militärbasen Fort Tiuna och flygplatsen La Carlota.

Kort därefter gick Venezuelas regering ut i statlig tv och anklagade USA för ett direkt angrepp med syfte att störta regeringen.

I ett skriftligt uttalande hette det att ”syftet med denna attack är inget annat än att stjäla Venezuelas strategiska resurser, i synnerhet dess olja och mineraler”, och att landet nu inför undantagstillstånd och aktiverar sin nationella försvarsplan.

Vid 05-tiden bekräftade USA:s president Donald Trump operationen i ett inlägg på Truth Social.

”USA har framgångsrikt genomfört ett storskaligt angrepp mot Venezuela och dess ledare, president Nicolás Maduro, som tillsammans med sin hustru har tillfångatagits och förts ut ur landet”, skrev Trump och aviserade en pressträff senare under dagen på Mar-a-Lago.

Enligt amerikanska tjänstemän som uttalat sig till amerikanska medier var det elitförbandet Delta Force som genomförde gripandet. Samma förband deltog 2019 i operationen som ledde till att IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi dödades.

– Det var en briljant genomförd operation, med fantastisk planering och extraordinära soldater, säger Trump enligt tidningen The Guardian.

Trump har tidigare anklagat Maduro för att vara en central aktör i internationell narkotikasmuggling och har utlyst en belöning på 50 miljoner dollar för information som leder till hans gripande. I USA är Maduro åtalad för flera brott kopplade till narkotikahandel.

I själva verket har Venezuela, som har världens största kända oljereserver, varit i konflikt med USA sedan Hugo Chávez i början av 2000-talet nationaliserade oljeindustrin och begränsade USA-bolagens ägande.

På senare år har Venezuela deltagit i BRICS-ländernas försök att bryta dollardominansen på oljeområdet. Det senaste året har man sålt olja direkt mot yuan, euro och även kryptovaluta istället för dollar, vilket retat upp USA.

Dessutom har landet skapat regionala samarbeten som ALBA och PetroCaribe vilket har fungerat förvånansvärt framgångsrikt och utmanat det amerikanska kontrollorganet IMF (Internationella valutafonden) om bestämmandet i regionen.

USA väntas nu installera oppositionsledaren María Corina Machado, som stöder kriget och som har lovat att åter lägga landets naturresurser i amerikanska händer om hon får makten. Den norska Nobelprisjuryn har utsett henne till årets vinnare av Nobels fredspris.