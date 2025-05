Simion kräver att rumänska valet ogiltigförklaras: "Utländsk inblandning"

George Simion, ledare för det rumänska partiet AUR (Alliansen för rumänernas enhet), förlorade valet mot EU-vännen Nicusor Dan efter att myndigheterna "diskvalificerat" kandidaten Calin Georgescu.

Efter valet erkände sig Simion besegrad, men nu har han ändrat sig. Han hävdar nu att valet saboterats av ”utländsk inblandning” och har nu vänt sig till författningsdomstolen med krav på att valet ska ogiltigförklaras.

"Varken Frankrike, Moldavien eller någon annan har rätt att blanda sig i en annan stats val", skriver Simion i ett inlägg på X och fortsätter:

"Till alla rumäner: uppmana omgående författningsdomstolen att ogiltigförklara denna fars. Vi kommer inte att ge upp och vi kommer inte att svika! Detta är bara början på en stor seger!”

Han hävdar bland annat att valregistret innehöll 1,7 miljoner fiktiva namn och att väljare bussats in från Moldavien, där regeringen uppges ha uppmanat landets EU-vänliga diaspora att stödja motkandidaten Nicusor Dan.

Dan, som är borgmästare i Bukarest och har ett gott rykte i Bryssel och Washington, vann den andra valomgången med 54 procent.

Samtidigt har Telegram-grundaren Pavel Durov, som häromdagen pekade ut fransk underrättelsetjänst för försök att påverka valet, gett sitt stöd till Simion.

"Jag är redo att komma och vittna om det hjälper den rumänska demokratin", skriver Durov.

I’m ready to come and testify if it helps Romanian democracy. https://t.co/lEq16uKg8b

— Pavel Durov (@durov) May 20, 2025