Charlie Weimers (SD) har miljoninkomst i Bryssel – nu tar han strid för att få bidrag i Sverige

Europaparlamentarikern Charlie Weimers (SD) nekas barnbidrag för sina fem barn.

Försäkringskassan säger nej med hänvisning till att familjen bor i Belgien – där familjefadern har lyckats kamma hem ett synnerligen lukrativt skattefinansierat politikerjobb för Sverigedemokraterna.

Weimers har överklagat beslutet. Han menar att familjen flyttat till Bryssel för hans uppdrag i EU-parlamentet och därför borde få rätt att plocka ut även dessa svenska bidrag.

– Jag menar att Försäkringskassan har agerat fel. Min fru och mina barn ska enligt lag vara försäkrade i ett EU-land helt enkelt, säger Weimers till Expressen.

Parallellt kräver Försäkringskassan tillbaka barnbidrag och flerbarnstillägg som betalats ut mellan 2020 och 2024. Återkravet uppgår till 182.966 kronor plus ränta. Myndigheten anser att Weimers borde ha anmält att familjen flyttade utomlands och att ersättningarna därför inte skulle ha betalats ut.

Weimers har begärt inhibition, alltså att återkravet pausas i väntan på domstolsprövning. Det har nu avslagits. Återkravet ligger fast, även om domstolen samtidigt slår fast att frågan inte kan verkställas innan det andra ärendet prövats i förvaltningsrätten.

Via sin pressekreterare avböjer Weimers ytterligare kommentarer, enligt Expressen.

Charlie Weimers är folkbokförd och skattar i Sverige enligt regelverket för EU-parlamentariker. Förra året deklarerade han en årsinkomst på 1,4 miljoner kronor.