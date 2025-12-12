© Sniper Zeta/Facebook
Även VLT:s chefredaktör Daniel Nordström (infälld) fick sitt kontor nedsmetat.

Vänsterliberal tidning nedsmetad med bajs

Publicerad 12 december 2025 kl 14.25

Media. Medarbetare på VLT i Västerås möttes på fredagsmorgonen av avföring utsmetad på väggar, toaletter – och i chefredaktörens rum. Tidningen har polisanmält händelsen och ser nu över säkerheten.

Chefredaktör Daniel Nordström beskriver för P4 Västmanland händelsen som obehaglig för personalen:

– Det är en märklig händelse om man funderar på vad som har hänt och hur det har gått till. Så det är klart att det inte är så trevligt för våra medarbetare framförallt.

Nordström säger att reaktionerna internt har varit starka och att vänstertidningen, som ägs av familjen Bonnier, vill få klarhet i vem som ligger bakom.

– Det är väldigt många som är upprörda och ledsna och äcklade. För det är en väldigt speciell händelse. Vi har gjort polisanmälan. Vi vill gärna få reda på vad som har hänt och vem det är.

VLT uppger att man redan har en hög säkerhetsnivå, men överväger nu ytterligare åtgärder.

– Vi tycker att vi har ganska stark säkerhet men uppenbarligen har det hänt ändå så vi får se över även det, säger Daniel Nordström.

