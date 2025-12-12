© FT ARKIV/Pressbild
 

Tidöförslaget: Så mycket ska försörjningskravet öka

Publicerad 12 december 2025 kl 16.24

Inrikes. Regeringen vill höja försörjningskravet vid anhöriginvandring och samtidigt strama åt vilka inkomster som får räknas. Enligt en ny promemoria föreslås kravet höjas med 30 procent och reglerna ska börja gälla 1 januari 2027.

Justitiedepartementet har skickat ut promemorian på remiss. Förslaget innebär att försörjningskravet ska utgå från dagens nivå, förbehållsbeloppet vid löneutmätning, men höjas med 30 procent och läggas ihop med den faktiska bostadskostnaden.

För 2025 motsvarar det enligt promemorian cirka 13.300 kronor plus boendekostnad för makar eller sambor, och 23.600 kronor plus boendekostnad för en familj med två vuxna och två barn.

– Vi vill att den som kommer till Sverige inte bara ska kunna försörja sig själv utan också sin familj. Det är avgörande för att vi ska lyckas med integrationen och minska risken för att människor flyttar till Sverige och in i ett utanförskap, säger migrationsminister Johan Forssell.

Promemorian föreslår också att det blir snävare vilka inkomster som får räknas in. Huvudregeln ska vara att bara lön från arbete, inkomst från näringsverksamhet eller en förmögenhet som kan försörja personen och anhöriga under varaktig tid ska kunna ligga till grund för kravet. Inkomster från subventionerade anställningar, a-kassa och aktivitetsstöd ska däremot inte få räknas med.

Sverigedemokraterna välkomnar skärpningen och vill se mindre generösa regler.

– Anhöriginvandring har under lång tid kunnat ske på alldeles för generösa villkor. Sverige ska inte tillåta att människor hämtar hit anhöriga innan de själva klarat familjens försörjning. I och med dagens besked skärps reglerna avsevärt, säger Ludvig Aspling, migrationspolitisk talesperson för SD.

