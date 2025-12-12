Arab hade 28 olika identiteter

Publicerad 12 december 2025 kl 15.24

Utrikes. En 37-årig libanesisk medborgare greps i helgen på Aachens centralstation efter att ha rest in i Tyskland med tåg från Belgien, trots att han fått avslag på asylansökan och har inrese- och vistelseförbud. Mannen visade sig registrerad hos polisen under 28 olika namn.

Dela artikeln

Enligt Aachener Zeitung stoppades mannen den 6 december vid 22.30-tiden i ett regionaltåg från Belgien.

För tyska poliser ska han ha visat upp ett libanesiskt pass samt ett italienskt uppehållstillstånd som saknade giltighet för Schengenområdet.

Polisen i Aachen uppger att mannen förekommer i polisens efterlysningssystem under 28 olika alias. Han ska också tidigare ha uppmärksammats flera gånger för överträdelser mot den tyska narkotikalagstiftningen.

Mannens asylärende i Tyskland fick ett slutligt avslag i april 2025. Mot honom finns dessutom ett inrese- och vistelseförbud för Tyskland.

Den tyska förbundspolisen har nu tagit honom i förvar för att förbereda en ny avvisning.

Ingvar Carlsson: Vi försökte stoppa invandringen 1989 – Ulf Kristersson med flera motarbetade oss

Tidigare S-statsministern tar bladet från munnen. Luciabeslutet stoppade inflödet – då krävde nuvarande M-ledarna "öppna gränser".0 Plus

Kungen markerar mot portningen av Åkesson

Kritiserar Nobelstiftelsens beteende mot SD-ledaren. "Man måste respektera demokratin i Sverige."0 Plus

Våldtäktsman orkade inte få mer stryk i fängelset – tog livet av sig

Kastade in handduken efter två år bakom galler. Dömde asylsökaren blev 33 år.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Charlie Weimers (SD) har miljoninkomst i Bryssel – nu tar han strid för att få bidrag i Sverige

Politiker inleder process mot Försäkringskassan för att få ännu mer skattepengar. Krävs samtidigt på nära 200.000 kronor för tidigare felaktiga bidrag.0 

Ekonominyheter

Husqvarna och ABU Garcia stänger i Sverige

"Beskedet är fruktansvärt".. Tufft för vanliga industrier i en tid av krig och bolån.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.