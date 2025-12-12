Arab hade 28 olika identiteter

Enligt Aachener Zeitung stoppades mannen den 6 december vid 22.30-tiden i ett regionaltåg från Belgien.

För tyska poliser ska han ha visat upp ett libanesiskt pass samt ett italienskt uppehållstillstånd som saknade giltighet för Schengenområdet.

Polisen i Aachen uppger att mannen förekommer i polisens efterlysningssystem under 28 olika alias. Han ska också tidigare ha uppmärksammats flera gånger för överträdelser mot den tyska narkotikalagstiftningen.

Mannens asylärende i Tyskland fick ett slutligt avslag i april 2025. Mot honom finns dessutom ett inrese- och vistelseförbud för Tyskland.

Den tyska förbundspolisen har nu tagit honom i förvar för att förbereda en ny avvisning.