Svenskt kulturarv säljs när nya budgeten ska finansieras

Statens fastighetsverk (SFV) har tagit fram en lista på en rad historiska och betydelsefulla objekt som man hoppas ska dra in tillfälliga pengar från förmögna privata köpare vid en försäljning.

Det finns bara 280 statliga byggnadsminnen bland Sveriges tre miljoner fastigheter, men med närmast kirurgisk precision har man valt ut just dessa – 19 av dem – som ska säljas ut nu det nu behövs pengar.

På listan finns bland annat Salsta slott vid Vattholma, Stockholms observatorium vid toppen på Drottninggatan, Göta hovrätt i Jönköping och Mälsåkers slott i Södermanland. Samtliga har en central plats i svensk historia och kulturmiljö.

Riksantikvarieämbetet är kritiskt till planerna, särskilt när det gäller Göta hovrätt:

”Riksantikvarieämbetets bedömning är att hovrättsbyggnaden för Göta hovrätt har en central plats i berättelsen om den statliga verksamhetens organisering över tid. Riksantikvarieämbetet bedömer därför att det inte är lämpligt att staten avyttrar hela fastigheten”, skriver myndigheten i ett yttrande citerat av tidskriften Arkitekten.

Försäljningen av Salsta slott har väckt särskild ilska. I förra veckan inkom en skrivelse till Riksantikvarieämbetet, där 20 akademiker, varav flera professorer i historia och arkitekturhistoria. skrivit under.

Fredric Bedoire, Dick Harrison, Leif Lewin och Eva Lindqvist Sandgren har undertecknat och förklarar ”varför det ur ett kulturarvsperspektiv vore både olämpligt och felaktigt att privatisera slottet”.

Även tidigare SFV-chefen Lena Simonsson varnar för följderna.

– Det kan finnas skäl att avyttra udda fastigheter i SFV:s bestånd, men det här är ett klockrent exempel på vad man inte ska sälja, säger hon till Dagens PS.

Kritiker ifrågasätter också varför så många byggnadsminnen överhuvudtaget har hamnat på listan.

– Det finns 280 statliga byggnadsminnen bland landets tre miljoner fastigheter. Det är inte ens en tiondels promille av alla fastigheter som har den digniteten. Jag förstår inte att så många av dem kommit upp på den här listan. Jag förstår inte hur kriterierna ser ut, säger en av dem som Arkitekten pratat med.

Beslutet om försäljningarna ska nu formellt godkännas av regeringen, men akademikerna hoppas att deras protester ska få effekt.

– Salsta slott står högre upp på listan över historiskt viktiga byggnader än många kungliga slottsbyggnader. Försäljning av statliga byggnadsminnen kan bara genomföras med mycket starka skäl, inte bara att de inte är räntabla. Staten har tagit ansvar för de här byggnaderna och det bör fullföljas. Det känns viktigt att säga ifrån, säger Fredric Bedoire till Arkitekten.