SVT:s snyftis: Man som klär ut sig till sjöjungfru får inte duscha med damerna

"Amy", som enligt SVT "föddes i en manskropp och identifierar sig som kvinna", började för drygt ett år sedan simma med sjöjungfrufena och besökte länge Tinnerbäcksbadet utan problem.

Men på senare tid har personalen stoppat honom från att gå in i kvinnornas omklädningsrum.

– Du ska inte gå in där, du är biologisk kille, ropade han. Jag behövde till slut gå iväg och gråta, säger "Amy".

Driftsbolaget Medley hänvisar till en nationell policy om att omklädningsrum ska följa juridiskt kön och att man erbjuder könsneutrala alternativ. Syftet med policyn är enligt bolaget att göra miljön trygg för alla, och man hänvisar till två könsneutrala omklädningsrum som är avsedda för en person åt gången.

Men enligt "Amy" saknas det skåp och hårtork på de könsneutrala omklädningsrummen.

– I så fall så tycker jag att de könsneutrala omklädningsrummen kunde varit lika bra som de andra omklädningsrummen. Det saknas skåp och hårtork, säger han till SVT.

Händelserna har anmälts till Diskrimineringsombudsmannen. DO tog i fjol emot 5.200 anmälningar, varav 303 ledde till tillsynsutredning, men "Amys" ärende lades ned.

Samtidigt menar tre jurister som tillfrågats av SVT Nyheter Öst att Medleys policy kan strida mot diskrimineringslagen, men få fall är prövade i domstol och praxis saknas.