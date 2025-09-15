Tränarpedofiler oroar SD – kräver register

En man som dömdes 2023 för barnpornografibrott återvände som tränare för nioåriga pojkar bara fem dagar efter sin dom. I andra fall har tränare dömda för våldtäkter mot vuxna fortsatt leda barnlag.

En köpte sex av en 16-årig flicka för en flaska vodka och en annan våldtog en kvinna i sin taxi

Sverige har inget centralt register över idrottsledare, och kravet på utdrag ur belastningsregistret kontrolleras inte. Därför har dömda personer kunnat fortsätta i sina roller.

– Alla idrottsföreningar ska kontrollera mot belastningsregister men det finns ingen instans som kontrollerar om det faktiskt görs. Det händer ingenting om man struntar i att göra det, säger Susanne Johansson, lektor i idrottsvetenskap, till DN.

Granskningen bygger på den stora dataläckan från appen Sportadmin, där medlemsuppgifter från 1.700 föreningar spreds på darknet. Genom att jämföra de hackade uppgifterna med domar har DN kunnat identifiera 61 sexualbrottsdömda som fortsatt som ledare.

I morgon besöker Gunnar Strömmer justitieutskottet och Sverigedemokraterna planerar då att kräva ett pedofilregister där dömda för sexbrott mot barn hängs ut offentligt.

"Jag kommer då fråga honom hur regeringen tänker agera. Mitt krav är att Sverige inför ett offentligt register över alla som dömts för sexbrott mot barn", skriver justitieutskottets ordförande Henrik Vinge (SD) på X.