© FT BILD/ARKIV
 

Tränarpedofiler oroar SD – kräver register

Publicerad 15 september 2025 kl 15.08

Inrikes. Sexualbrottsdömda har fortsatt som ledare i svenska idrottsföreningar. En granskning från Dagens Nyheter visar att minst 61 personer, varav flera dömda för övergrepp mot barn, har kunnat träna barn och ungdomar efter sina domar. Nu kräver SD ett offentligt pedofilregister.

Dela artikeln

En man som dömdes 2023 för barnpornografibrott återvände som tränare för nioåriga pojkar bara fem dagar efter sin dom. I andra fall har tränare dömda för våldtäkter mot vuxna fortsatt leda barnlag.

En köpte sex av en 16-årig flicka för en flaska vodka och en annan våldtog en kvinna i sin taxi

Sverige har inget centralt register över idrottsledare, och kravet på utdrag ur belastningsregistret kontrolleras inte. Därför har dömda personer kunnat fortsätta i sina roller.

– Alla idrottsföreningar ska kontrollera mot belastningsregister men det finns ingen instans som kontrollerar om det faktiskt görs. Det händer ingenting om man struntar i att göra det, säger Susanne Johansson, lektor i idrottsvetenskap, till DN.

Granskningen bygger på den stora dataläckan från appen Sportadmin, där medlemsuppgifter från 1.700 föreningar spreds på darknet. Genom att jämföra de hackade uppgifterna med domar har DN kunnat identifiera 61 sexualbrottsdömda som fortsatt som ledare.

I morgon besöker Gunnar Strömmer justitieutskottet och Sverigedemokraterna planerar då att kräva ett pedofilregister där dömda för sexbrott mot barn hängs ut offentligt.

"Jag kommer då fråga honom hur regeringen tänker agera. Mitt krav är att Sverige inför ett offentligt register över alla som dömts för sexbrott mot barn", skriver justitieutskottets ordförande Henrik Vinge (SD) på X.

Läs Lärarförbundets hemliga anti-SD-dokument

Hela dokumentet här. Alla metoder Lärarförbundet använder för att jaga iväg sverigedemokrater.0 Plus

Miljoner såg hennes brandtal mot befolkningsbytet

"Våra eliter har förklarat krig mot oss". Det är hög tid att vi slår tillbaka, sade Eva Vlaardingerbroek.0 Plus

Studie: Vanlig Alvedon ändrar din personlighet

Ökad riskbenägenhet, lägre empati... Nu slår forskarna larm om vanliga värktabletternas okända effekter.0 Plus

Nyheter från förstasidan

190.000 nya väljare nästa val

Nya medborgarskapen drar iväg. Ungefär varannan av alla utrikesfödda sympatiserar med Socialdemokraterna, enligt SCB.0 

Ekonominyheter

Sänkt matmoms kan gå till ökad vinst istället för sänkta priser

"Inte säkert" att priserna sänks när konkurrensen är bristfällig.. Den varningen kommer nu från Polen, som testat sänkt matmoms.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.