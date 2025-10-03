Trumps så kallade fredsplan innebär bland annat att 20 levande israeliska gisslan samt kvarlevor av döda ska friges inom 72 timmar i utbyte mot hundratals frihetsberövade Gazabor.

Hamas ska inte ha någon roll i Gazas styre och planen ”lämnar dörren öppen” för en framtida palestinsk stat, utan några förpliktelser.

"Om denna SISTA CHANS-uppgörelse inte nås kommer allt HELVETE, som ingen någonsin sett tidigare, att bryta lös mot Hamas. DET KOMMER ATT BLI FRED I MELLANÖSTERN PÅ ETT ELLER ANNAT SÄTT, skriver Trump på Truth Social.

Fria Tider rapporterade tidigare på fredagen om hur det framkommit att Donald Trump lät Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ändra i avtalet precis innan det presenterades för omvärlden av Trump i måndags. Detta skedde bakom ryggen på de länder som hade varit med och arbetat med den tidigare versionen av planen. Ändringarna innebär bland annat att Hamas nu måste godkänna att Israel har en permanent militär närvaro i Gaza.

Villkoren var redan sedan tidigare tuffa för Hamas – som enligt planen ska kapitulera och avvecklas. Istället ska Gaza styras av en grupp teknokrater och ett internationellt "fredsråd" som Donald Trump själv ska sitta i tillsammans med den kontroversiella brittiska politikern Tony Blair. Detta är detaljer som har fått en del bedömare att avfärda hela planen som ett osmakligt skämt som inte är avsett att genomföras på riktigt.

Arabiska och turkiska medlare pressar Hamas att säga ja, men BBC News uppger att chefen för Hamas militära gren i Gaza signalerat att han inte accepterar den nya USA-planen.

Vissa av Hamas politiska ledare i Qatar sägs vara öppna för ändringar – men deras inflytande är begränsat så länge de inte kontrollerar gisslan. En stötesten är kravet att alla gisslan ska lämnas över under de första 72 timmarna. Det tros finnas 48 kvarhållna, varav 20 bedöms vara vid liv.

Trump har sedan tidigare lovat fullt amerikanskt stöd för att låta Israel ”göra klart jobbet” om Hamas säger nej. Det innebär sannolikt att USA kommer att se på och stötta Israel när de bombar de sista delarna av bebyggelsen på Gazaremsan och jämnar kvarvarande byggnader med marken, för att sedan försöka fördriva hela befolkningen därifrån.