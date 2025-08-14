Trump: "Mycket allvarliga konsekvenser" om Putin inte går med på fred nu

Trump meddelade på en pressträff att han ännu inte vill avslöja vilka åtgärder som kan bli aktuella, men att konsekvenserna blir kännbara om samtalen inte leder till resultat.

Han har tidigare hotat med ekonomiska sanktioner.

– Om det första mötet går okej kommer vi att ha ett snabbt andra möte, sade Trump och tillade att han då gärna ser att även Zelenskyj deltar tillsammans med honom och Putin, enligt Reuters.

NOW - Trump warns Putin "there will be very severe consequences" for Russia if Putin doesn't agree to stop Ukraine war after Friday. pic.twitter.com/eceyIzeRlD — Disclose.tv (@disclosetv) August 13, 2025

Inför mötet har Trump, Zelenskyj och europeiska ledare haft ett videomöte lett av Tysklands förbundskansler Friedrich Merz för att lägga fram ”röda linjer”.

– Vi hade ett väldigt bra samtal. President Zelenskyj var med i samtalet. Jag skulle ge det betyget 10, mycket vänskapligt, säger Trump.

Frankrikes president Emmanuel Macron uppger att Trump gått med på att Ukraina måste vara med i alla diskussioner om landavträdelser, och att ukrainska territorier inte kan förhandlas bort utan Zelenskyjs samtycke.

Merz betonar att gränser inte får ändras med våld och att trycket mot Moskva bör öka om inga framsteg görs i Alaska.

Zelenskyj, som träffade europeiska ledare i Berlin innan han talade med Trump, varnar för att Kreml försöker pressa Ukraina genom nya offensiver i den östra delen av landet.

– Putin bluffar. Han försöker visa att han kan ockupera hela Ukraina, säger Zelenskyj.

Moskva uppger att dess position ligger fast sedan juni 2024: Ukraina ska lämna fyra rysk­ockuperade regioner och avstå från Nato­medlemskap – krav som Kiev avfärdar som kapitulation.