© Vita huset
 

Trump: "Mycket allvarliga konsekvenser" om Putin inte går med på fred nu

Publicerad 14 augusti 2025 kl 07.42

Utrikes. USA:s president Donald Trump varnar för ”mycket allvarliga konsekvenser” om Rysslands ledare Vladimir Putin blockerar fred i Ukraina efter deras möte i Alaska på fredag.

Dela artikeln

Trump meddelade på en pressträff att han ännu inte vill avslöja vilka åtgärder som kan bli aktuella, men att konsekvenserna blir kännbara om samtalen inte leder till resultat.

Han har tidigare hotat med ekonomiska sanktioner.

– Om det första mötet går okej kommer vi att ha ett snabbt andra möte, sade Trump och tillade att han då gärna ser att även Zelenskyj deltar tillsammans med honom och Putin, enligt Reuters.

Inför mötet har Trump, Zelenskyj och europeiska ledare haft ett videomöte lett av Tysklands förbundskansler Friedrich Merz för att lägga fram ”röda linjer”.

– Vi hade ett väldigt bra samtal. President Zelenskyj var med i samtalet. Jag skulle ge det betyget 10, mycket vänskapligt, säger Trump.

Frankrikes president Emmanuel Macron uppger att Trump gått med på att Ukraina måste vara med i alla diskussioner om landavträdelser, och att ukrainska territorier inte kan förhandlas bort utan Zelenskyjs samtycke.

Merz betonar att gränser inte får ändras med våld och att trycket mot Moskva bör öka om inga framsteg görs i Alaska.

Zelenskyj, som träffade europeiska ledare i Berlin innan han talade med Trump, varnar för att Kreml försöker pressa Ukraina genom nya offensiver i den östra delen av landet.

– Putin bluffar. Han försöker visa att han kan ockupera hela Ukraina, säger Zelenskyj.

Moskva uppger att dess position ligger fast sedan juni 2024: Ukraina ska lämna fyra rysk­ockuperade regioner och avstå från Nato­medlemskap – krav som Kiev avfärdar som kapitulation.

Musk om svenska arabvåldtäkter: "Wow"

Svensk våldtäktsstatistik chockar världen. Miljardärens intervention väcker nu debatt bland invandringskritiker.0 Plus

Här onanerar (L)äraren för högstadieeleverna

Fångades på film av chockade 13-åringar. Kandiderade till riksdagen för Liberalerna.0 Plus

Estoniakatastrofen

Estniska analysen: "Ett paradigmskifte i vår syn på Sverige"

Estonia-fyndet får enorm uppmärksamhet i landet – till skillnad från i Sverige. "Den svenska statens trovärdighet" anses körd i botten.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Hyllades som "paradexempel på lyckad integration" – nu vägrar hon lära sina barn svenska

Pratar bara arabiska. Inas Alhamwis resa från nyanländ mediaälskling till strikt muslimsk influencer med miljonpublik.0 

Ekonominyheter

Finansinspektionen varnar för kryptoköp när Bitcoin når ny rekordnivå

Kryptotillgångarnas värde bara fortsätter uppåt.. Men de flesta som investerar förlorar pengar, påminner FI.0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.