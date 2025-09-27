Trump och Netanyahu "oense" om fredsplan

Planen presenterades i tisdags under ett möte i New York i anslutning till FN:s generalförsamling. Trump lovade där ledare från gulfstater och andra arabiska länder att inte tillåta Israel att annektera Västbanken, enligt uppgifter till Al Arabiya.

Senare bekräftade Trump det löftet under en pressträff.

Vad det betyder rent konkret är mer tveksamt. Västbanken är formellt ockuperad men redan till stora delar även annekterad med judiska bosättningar och motorvägar mellan dem som blockerar landskapet och som ockuperade palestinier inte får använda – bara israeler. Samma sak gäller vattentäkter, elnätet och annan viktig infrastruktur.

Trumps Mellanösternsändebud Steve Witkoff säger att planen tar hänsyn till både israeliska och arabiska farhågor.

– Och vi är hoppfulla, och jag skulle kunna säga till och med övertygade om, att vi under de kommande dagarna kommer att kunna tillkännage någon form av genombrott, säger han.

I ett gemensamt uttalande tackade arabiska och islamiska ledare Trump för mötet och lyfte fram den "outhärdliga situationen i Gazaremsan". De betonade behovet av vapenvila, frigivning av gisslan och humanitärt bistånd.

"De upprepade sitt åtagande att samarbeta med president Trump och betonade vikten av hans ledarskap för att avsluta kriget och öppna horisonter för en rättvis och varaktig fred", hette det vidare.

Planen föreskriver att muslimska styrkor ska ta över säkerheten i Gaza efter Hamas, att islams heliga platser i Jerusalem ska respekteras och att palestinskt självstyre ska spela en roll i områdets framtid.

Gulfstaterna har erbjudit sig att finansiera återuppbyggnaden – men bara om USA garanterar att Israel avstår från annektering.

Netanyahus regering avvisar flera av dessa krav. Israels koalition har lovat att blockera en palestinsk stat och motsätter sig turkisk trupp i Gaza. En uppgörelse kommer i praktiken att spräcka regeringen i Jerusalem, där Netanyahu har stöd av flera viktiga extremistpartier.

"Varje gång, efter samtal med Netanyahu och dennes fixare, ministern Ron Dermer, har Trump backat och gett dem fria händer att fortsätta sköta Gazakriget utan amerikansk inblandning. Endast Trump kan tvinga fram ett slut på kriget, men utan omilda ekonomiska påtryckningar från Saudiarabien, Qatar och Arabemiraten skulle det förvåna om han fick något gjort denna gång heller", skriver DN:s Israelkommentator Nathan Sachar.