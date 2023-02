Tyska AFD rusar i opinionen efter fredsplan

Enligt mätningen är AFD nu det tredje största partiet i Tyskland med 17 procent av rösterna.

Kristdemokraterna CDU/CSU leder med 27 procent, följda av socialdemokratiska SPD som hamnar på 19 procent.

AFD är nu alltså större än regeringspartiet De gröna (16 procent) vars företrädare, Tysklands utrikesminister Annalena Baerbock, är en av de främsta krigshökarna.

Alternativ för Tysklands popularitet ökar eftersom det är "det enda politiska partiet som kämpar för fred i Ukraina", säger partiets företrädare Petr Bystron till The European Conservative.

– Alla andra parter är för krig och de är alla för fortsatta, eskalerande vapentransporter. Vi är det starkaste fredspartiet. Det är ingen tillfällighet att vi en dag efter att vi presenterat vår fredsplan körde om De gröna, som är krigspartiet nummer ett, i opinionen. Detta visar vad det tyska folket verkligen vill, fortsätter han.

Fredsplanen inkluderar bland annat att stödet till Ukraina ska villkoras av att Kiev går med på att inleda seriösa fredssamtal med Ryssland.

Partiet vill också skicka en fredsdelegation från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) för att förhandla fram ett omedelbart eldupphör. De ryska styrkorna ska gradvis dra sig tillbaka från ukrainskt territorium medan det militära stödet till Ukraina i gengäld gradvis minskas och sanktionerna mot Ryssland gradvis hävs, enligt planen.

In Germany, the AfD hit 17% in a poll for the first time in years pic.twitter.com/ZjOw2cbe23

— Populism Updates (@PopulismUpdates) February 10, 2023